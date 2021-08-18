Принц Гарри и Меган Маркл нарушат королевские традиции на крестинах дочери

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Виктория Андреева
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Супруги с детьми проживают в США. Возвращаться в Великобританию в ближайшее время они не планируют. Даже ради важной церемонии.

Принц Гарри и Меган Маркл нарушат королевские традиции на крестинах дочери

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Принц Гарри и актриса Меган Маркл даже не пытаются наладить отношения с членами монаршей семьи Великобритании. Кажется, пара делает все, чтобы ее перестали ассоциировать с английской аристократией. Даже на крестинах дочери они решили обойтись без королевских «условностей». Грядет очередной удар по репутации?

Как пишет The Mirror, священный обряд будут проводить на родине Маркл — в штате Калифорния. Имена крестных маленькой Лилибет-Дианы до сих пор не известны. Актриса и ее супруг держат все в строжайшей тайне. Родственников из Британии на церемонию, естественно, никто не приглашал.

«Сассексы заявили, что намерены делать все по-своему, и постоянно это доказывают», — комментировал поступок Меган и Гарри королевский эксперт Ричард Фицуильямс.

Он напомнил, что и первенца Арчи принц с актрисой крестили так, как им было удобно. Королева Елизавета II тоже не участвовала в церемонии, а имена крестных не разглашались до последнего момента. Кроме того, мероприятие не транслировали по телевидению. Не пустили на него и журналистов печатных изданий. Спасло от громкого скандала Меган и Гарри то, что священное таинство они решились провести в одной из часовен Виндзора, как и положено. На сей раз без сплетен и слухов явно не обойдется.

NEWS.RU напоминает, что еще в начале июля принц Гарри заявлял, что хочет крестить дочь на своей родине, в Британии. Что же изменилось за полтора месяца? Могла ли Маркл повлиять на решение внука Елизаветы II? Ответов на эти вопросы пока нет ни у кого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл случайно «засветила» лицо новорожденной дочери в прямом эфире.

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