Идущие в чем-то на уступки талибы радикально наводят порядок в Кабуле

Происходящее в афганской столице — Кабуле — все больше напоминает фильм ужасов. Талибы обещают сохранение мира, только вот свой порядок они наводят радикальными методами. Боевики жгут парки аттракционов, а в одном из домов до смерти забили многодетную мать.

Во что превратилась жизнь с приходом новой власти, жители рассказали нашей съемочной группе. Репортаж Антона Золотницкого.

Веселье — харам. Сторонники запрещенного в России движения Талибан сожгли кабульский парк развлечений. До этого, правда, успели вдоволь накататься на каруселях и попрыгать на батуте. Улицы патрулируют вооруженные до зубов люди, и даже предполагаемого вора задерживают с помощью гранатомета. На полицейских машинах развевается белое знамя талибов.

Примечателен и транспорт, на котором талибы вошли в Кабул. Любимый вид транспорта афганских боевиков — пикап Toyota Hilux. Эти и другие машины еще с девяностых стали культовыми для них, рассказывает «Газета.ru».

Местные жители пока привыкают к новой реальности. Саид Мирвайс — президент ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ. Специально для «Известий» он провел экскурсию по Кабулу и даже взял интервью у представителя Талибана.

«Ходят слухи, что движение Талибан преследует сограждан. Это правда?»

«Это совсем не так. Мы не хотели войти в Кабул так, как это получилось. Но нам пришлось, так как предыдущая власть все оставила и сбежала, и началось мародерство и грабежи. Но мы вошли в город и этих мародеров поймали».

Впрочем, одними мародерами талибы не ограничиваются. По данным CNN, радикалы забили до смерти женщину, которая отказалась готовить им еду. И эти слухи очень пугают Гулад Жан. Гражданка России, она приехала в Кабул, чтобы проведать родственников, но теперь боится выйти на улицу.

«Тут нет света и маленькая квартира. У меня уже большая семья, 18 человек, мы все в одной двухкомнатной квартире. Очень много здесь — дети и родители, брат, сестры, все они переживают», — признается Гулад Жан Фаузия.

Положение женщин при новой афганской власти пока под большим вопросом. На словах — законы Шариата, на практике — смущенные талибы наблюдают со стороны за митингом в защиту женских свобод.

А вот один из афганских телеканалов не побоялся оставить женщин в эфире. Причем на интервью к ведущей пришел представитель запрещенного Талибана. Показательная это акция для Запада или новый порядок, пока не знает никто.

«Мы беспокоимся за будущее, а именно за будущее студенток, как они будут получать образование. Правительственные организации, образовательные — практически все закрыто. Нам интересно, когда все станет, как было прежде — когда все откроется?» — говорит афганский студент Саид Хасибулла.

Как прежде точно не будет. Экономика и вся жизнь Афганистана слишком зависели от военного присутствия США. Страна фактически перестала что-либо производить.

«20 лет — страна стала потребительская. Она практически стала как обслуживающий персонал для иностранных войск. Когда войска убежали, 70-60 процентов населения, все стали безработными», — рассказывает президент Центра содействия укреплению единства и развитию диаспор народов Афганистана Мохаммад Джалал Гулам.

Теперь афганцы массово пытаются покинуть страну. Для многих аэропорт Кабула сейчас — единственный способ сбежать, но талибы лишают граждан даже этой призрачной надежды. Боевики перекрыли все подходы к воздушной гавани и стреляют в воздух.