Сценограф Пугачевой находится на грани смерти: «Шансов на выздоровление нет»

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 089

Об этом сообщил звездный юрист Александр Добровинский.

Сценограф Пугачевой находится на грани смерти: «Шансов на выздоровление нет»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Известного художника-сценографа Бориса Краснова, который ранее был госпитализирован с пневмонией, перевели в хоспис с неутешительным диагнозом. Врачи уже не надеются на выздоровление знаменитости. Об этом сообщил 5-tv.ru Александр Добровинский.

«Как мне стало известно от близких людей, Бориса Краснова перевезли в хоспис с заключением: „Шансов на выздоровление нет“. Это, конечно, ужасно. Я очень сочувствую Боре и его близким», — сообщил звездный юрист.

Художник Борис Краснов попал в московскую больницу с пневмонией 8 января. 2 июня стало известно, что он впал в кому и находится в тяжелом состоянии. 

Он является не только художником-сценографом, но и продюсером. Он сотрудничал со многими звездами отечественного шоубизнеса, такими как Людмила Гурченко, Алла Пугачеа, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и другие.

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