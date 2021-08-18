Сценограф Пугачевой находится на грани смерти: «Шансов на выздоровление нет»

Известного художника-сценографа Бориса Краснова, который ранее был госпитализирован с пневмонией, перевели в хоспис с неутешительным диагнозом. Врачи уже не надеются на выздоровление знаменитости. Об этом сообщил 5-tv.ru Александр Добровинский.

«Как мне стало известно от близких людей, Бориса Краснова перевезли в хоспис с заключением: „Шансов на выздоровление нет“. Это, конечно, ужасно. Я очень сочувствую Боре и его близким», — сообщил звездный юрист.

Художник Борис Краснов попал в московскую больницу с пневмонией 8 января. 2 июня стало известно, что он впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Он является не только художником-сценографом, но и продюсером. Он сотрудничал со многими звездами отечественного шоубизнеса, такими как Людмила Гурченко, Алла Пугачеа, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и другие.