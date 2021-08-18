Стало известно, зачем в Кабул из Москвы прибыл самолет Utair

Пассажирский самолет российской авиакомпании Utair совершил рейс из «Внуково» в Кабул. В пресс-службе посольства РФ в Афганистане сообщили, что он не был предназначен для вывоза россиян из республики. Его зафрахтовала Миссия ООН по содействию Афганистану.

«Он зафрахтован Миссией ООН по содействию Афганистану. По нашим данным, в МООНСА идет плановая ротация кадров, связанная с изменением формата миссии на гуманитарную. Им требуются новые сотрудники. Они будут возобновлять свою деятельность в Кундузе, Джелалабаде и Кандагаре, поскольку ситуация стабилизируется», — сообщили в посольстве.

Там добавили, что вопрос организации вывозных рейсов для граждан РФ уже активно прорабатывают. Представители посольства пообещали помочь всем нуждающимся.

Ранее 5-tv.ru писал, что семь человек погибли в Кабуле во время возникшего в аэропорту хаоса перед отправлением американского самолета.