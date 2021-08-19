Разведенный Курбан Омаров показал фото с «копией» Ксении Бородиной
Звездная пара официально расторгла брак чуть больше недели назад, а преданные фанаты до сих пор надеются на их воссоединение.
Фото, видео: Instagram @zimamoscow
Бизнесмен Курбан Омаров, который чуть больше недели назад развелся с телеведущей Ксенией Бородиной, шокировал фанатов новым снимком в Instagram. На фото он запечатлен с девушкой, которая очень похожа на его теперь уже экс-супругу.
Оказалось, что дама рядом с Омаровым — поэтесса Анна Егоян. С ней холостяк, который с недавнего времени окунулся в поэзию и блогерство, уже записал клип на одно стихотворение. Как уверяет Курбан, это не конец — фанатов ждет еще одна трогательная совместная работа.
«Большое спасибо Анне за эту возможность, мне деревянному, неотесанному человеку прикоснуться к поэзии. Спасибо за этот вечер, невероятные ощущения и пробег по эмоциям. Вы уже видели наш клип на стих „Запомни меня таким“. Совсем скоро вы увидите и услышите еще один. Равнодушных снова не останется», — написал Курбан Омаров.
Подписчики бизнесмена разделились на два лагеря: одни решили, что Курбан и Анна прекрасно смотрятся вместе. Другая часть, особо сильно переживающая за звездный развод, разглядела во внешности поэтессы схожие с Ксенией черты.
«Я испугалась! Думала, женился, и сначала показалась, что Бородина»;
«Я почему-то сначала ошалела от фото»;
«Похожа на Ксению»;
«Можно не писать, что девушка на Ксению похожа?»
«Очень похожа на Бородину»;
«Очень похожа на Бородину. Все-таки ищите сходства», — написали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали развод.
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