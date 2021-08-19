🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 августа, растущая Луна в Козероге располагает для начала процесса нового познания себя. Любые дрязги на работе и конфликты с близкими лучше свести на нет.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 августа, на растущей Луне многие могут ощущать прилив сил и бодрости. Звезды благоприятствуют новым начинаниям на работе и в отношениях. Самое время, чтобы начать учиться чему-то новому.
♈ Овен
Вы сильны и полны решимости сокрушить недругов, но война и открытый конфликт далеко не всегда являются лучшим решением всех проблем. Попробуйте проявить чудеса дипломатии. Как знать, возможно ваши враги превратятся в партнеров.
Космический совет: обретите мир в душе.
♉ Телец
Долгий путь к тому, чтобы найти всему и всем имена и названия, подходит к концу. Совсем скоро в вашей жизни появится кристальная определенность. Постарайтесь продолжать смотреть на ситуации и вещи под разными углами, чтобы не оказаться заложником устаревших понятий.
Космический совет: не замыкайтесь в себе.
♊ Близнецы
Если вы чего-то хотите, то найдете множество способов достичь желаемого. Постарайтесь помнить об этом в периоды спадов энергии. Вы способны перевернуть мир, Близнецы!
Космический совет: направьте свою силу на любовь к себе.
♋ Рак
Даже если вам кажется, что вы кругом правы, то не забывайте об ответственности, которая ложится на плечи человека, несущего истину. Вы готовы взять на себя этот груз?
Космический совет: поставьте себя на место другого.
♌ Лев
Пришло ваше время, Львы! Возможно, вы долго этого ждали, и теперь звезды открывают перед вами все двери: смело требуйте прибавки или новой должности на работе, поставьте на место коллег и знакомы. Вы здесь босс, покажите это!
Космический совет: самое врем проявить свой талант начальника.
♍ Дева
Время течет так, как вам того хочется, поэтому не бойтесь куда-то не успеть. Постарайтесь расслабиться и получить удовольствия просто от осознания того, что вам некуда спешить.
Космический совет: окунитесь в музыку безмятежной неги.
♎ Весы
Пришло время осознать всю свою силу и выйти на новый уровень. Делайте то, что никогда не делали, и окажитесь там, где никогда не были.
Космический совет: верьте в свои силы и познавайте себя.
♏ Скорпион
Вы хорошо поработали, а теперь можете хорошо отдохнуть. Найдите наконец-то время на то, чтобы встретиться с друзьями, сходить на танцы, а может быть и влюбиться.
Космический совет: отдайтесь простым радостям жизни.
♐ Стрелец
Вы подготовили прекрасный план, все продумано до мельчайших деталей, прописаны ответвления и возможные изменения. Постарайтесь не запутаться в пунктах этого вашего плана и будьте готовы действовать.
Космический совет: приготовьтесь к активным действиям.
♑ Козерог
Если что-то стоит у вас на пути, то сосредоточьте силы, чтобы избавиться от этого препятствия как можно скорее. Только так вы сможете спокойно продолжить работу по улучшению своей финансовой ситуации.
Космический совет: избавьтесь ото всех преград.
♒ Водолей
Вы слишком долго были на дне, пора всплывать. Эта зона комфорта дает только мнимое благополучие. На самом деле безопасность всегда находится внутри вас, спрятаться всегда успеете.
Космический совет: прекратите прятаться в себе.
♊ Рыбы
Если вам кажется, что что-то идет не так, то знайте — вам не кажется. Присмотритесь к своему окружению — возможно, один из старых приятелей засомневался в вашей дружбе.
Космический совет: доверяйте себе.
Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 16 по 22 августа для всех знаков зодиака.
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