🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 августа, на растущей Луне многие могут ощущать прилив сил и бодрости. Звезды благоприятствуют новым начинаниям на работе и в отношениях. Самое время, чтобы начать учиться чему-то новому.

♈ Овен

Вы сильны и полны решимости сокрушить недругов, но война и открытый конфликт далеко не всегда являются лучшим решением всех проблем. Попробуйте проявить чудеса дипломатии. Как знать, возможно ваши враги превратятся в партнеров.

Космический совет: обретите мир в душе.

♉ Телец

Долгий путь к тому, чтобы найти всему и всем имена и названия, подходит к концу. Совсем скоро в вашей жизни появится кристальная определенность. Постарайтесь продолжать смотреть на ситуации и вещи под разными углами, чтобы не оказаться заложником устаревших понятий.

Космический совет: не замыкайтесь в себе.

♊ Близнецы

Если вы чего-то хотите, то найдете множество способов достичь желаемого. Постарайтесь помнить об этом в периоды спадов энергии. Вы способны перевернуть мир, Близнецы!

Космический совет: направьте свою силу на любовь к себе.

♋ Рак

Даже если вам кажется, что вы кругом правы, то не забывайте об ответственности, которая ложится на плечи человека, несущего истину. Вы готовы взять на себя этот груз?

Космический совет: поставьте себя на место другого.