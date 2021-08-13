Рунический гороскоп на неделю с 16 по 22 августа для всех знаков зодиака

Дар читать послания рун не раз помогал провидцу Игорю Вечерскому предрекать крупные мировые события, природные явления, перипетии в судьбе ярчайших представителей человечества. Многие эксперты в области тонких материй доверяют именно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. У читателей 5-tv.ru есть уникальная возможность получить совет от признанного предсказателя.

Овен

Руны манназ, перевернутый турисаз и перто радуют Овнов многообещающими прогнозами. Велика вероятность, что вы сможете преодолеть в ближайшие дни большое количество накопившихся проблем, особенно в вопросах, что касаются межличностных отношений и коммуникации с окружающими. Будьте внимательны к любой поступающей новой информации — открыв нечто новое и правильно применив знания, вы сможете привлечь на свою сторону не только единомышленников, но даже и противников.

Телец

Руны ингуз, уруз и перевернутая беркана дают вам возможность на следующей неделе изменить текущее положение дел, направить энергию в нужное русло. Однако вам для этого потребуется приложить немало усилий. Будьте максимально сконцентрированы на своих задачах, к любой из них подходите вдумчиво и ответственно. Позитивные изменения придут только тогда, когда вы как следует потрудитесь.

Близнецы

Руны райдо, наутиз и отал открывают для вас хорошие возможности в реализации глобальных задач, серьезных дел. Однако у вас существует недостаток ресурсов, как в виде идей, так и в виде материальных аспектов. Поэтому все усилия нужно направить на преодоление этих препятствий. Действуйте пошагово, решая одну проблему за другой, тогда непременно сможете достичь желаемого.

Рак

Руны вуньо, наутиз и дагаз напоминают, что вы слишком увлеклись поиском комфортного состояния, которое может не лучшим образом повлиять на ваши перспективы. Однако Вселенная щедра, и она открывает массы возможностей, нужно лишь проявить внимательность. Стоит отметить, что новые пути будут открываться вам лишь тогда, когда вы разберетесь с неразрешенным прошлым. Для того чтобы перейти на новый уровень, для того чтобы пойти вперед — вам нужно отказаться от старых идей.

Лев

Руны тейваз, наутиз и кено призывают вас к решительным действиям, Львы! Для того чтобы начать активные действия по реализации великих замыслов, на следующей неделе у вас будут все возможности. Кроме того, есть вероятность получения нужной, важной, очень ценной информации. Тем не менее вам следует сориентироваться и определить для себя только тот вектор развития, который вам необходим, за двумя зайцами вы не поспеете.

Дева

Руны ансуз, перевернутая кено и ингуз предупреждают: не всю информацию, которую вы получите в ближайшие семь дней, вы сможете применить эффективно. Некоторые данные могут содержать некоторые неточности, незначительные на первый взгляд, но способные создать проблему в перспективе. Вдумчиво отделяя зерна от плевел, вы сможете улучшить достигнутые прежде результаты. Поэтому качество информации и возможность ее выгодного использования станут основными вопросами на этой неделе.

Весы

Руны наутиз, перевернутая беркана и хагалаз не рекомендуют н этой неделе планировать какого-либо рода важные дела. Существует отчетливый риск неудачи и разочарования. Скорее, эта неделя направлена на очищение пути, подготовку к крупным переменам, определение долговременных перспектив. Постарайтесь осознать и принять границы, за которые не готовы зайти ради достижения желаемого.

Скорпион

Перевернутая руна райдо, а также соуло и перевернутый турисаз дарят отличную возможность действовать максимально результативно. В семь грядущих дней, и это очень вероятно, вы можете воплотить свои мечты, цели и планы. Однако, это будет связано с преодолением ряда сложностей. Вы справитесь с любыми препятствиями, если сохраните голову холодной и правильно распределите свои ресурсы и усилия.

Стрелец

феху, перевернутый турисаз и иса в материальной сфере обещают вам возможность достижения успеха и преодоления сложностей, которые были в этой сфере в прошлом. Поэтому какие-то дела, которые тянутся уже достаточно длительный промежуток времени, в этот период могут быть эффективно реализованы.

Козерог

Перевернутые руны эваз, манназ, а также иса в стандартном положении не рекомендуют всерьез относиться к существующим на данный момент или возможным в будущем союзам. Те связи, что образуются в ближайшие семь дней, едва ли будут прочными. Скорее всего, это будут мимолетные и краткосрочные знакомства, приятное общение, появление некоторых новых деловых контактов. Они могут принести пользу, если вы будете использовать их рационально и четко понимать, что хотите получить взамен.

Водолей

Руны отал, йера и гебо приносят вам хороший потенциал в сфере труда. Приложив усилия в решении определенного вопроса, непременно получите хороший результат. На неделе с 16 по 22 августа Водолеи смогут многого достичь. Что вы делаете, как вы это делаете — эти моменты будут иметь решающее значение относительно эффективности работы. Поэтому любые усилия в этот промежуток времени будут полезны, и вознаградятся по заслугам.

Рыбы

Руны манназ, отал и кено советуют вам обратить внимание на личную жизнь и способности к построению отношений в целом. На этой неделе Вселенная будет давать подсказки: вы сможете управлять этим процессом и делать осознанный выбор, принимать ответственные и взвешенные решения. Руны также говорят, что семь грядущих дней могут подарить встречу с тем самым человеком. Существует вероятность, что буквально завтра вы познакомитесь с будущим спутником жизни.

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