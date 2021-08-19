Бедная Настя, «француз» и голова в пакете: какие загадки хранит пропажа девочки в Тюмени

Утром 19 августа жители Тюмени сообщили о страшной находке. В кустах возле АЗС в районе Лесобазы было найдено расчлененное тело. Очевидцы предположили, что останки могут принадлежать девятилетней школьнице, которая пропала еще в середине лета. В региональном Оперативном штабе слухи подтверждают, в Следственном комитете — нет.

Что же произошло возле дома № 5 на улице Домостроителей, где нашли труп? Кому он принадлежит? Где может находиться пропавшая девочка на самом деле? В запутанном деле разбирался 5-tv.ru.

Найдите Настю

Малолетнюю Анастасию Муравьеву объявили в розыск 30 июня. К ее поискам привлекли не только силовиков, но и волонтеров из отряда «Лиза Алерт». По официальной информации, в день исчезновения девочка вышла из дома на прогулку и не вернулась. На часах было 21:00.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об «убийстве малолетнего». Утром 30 июня школьница попала в объективы камер видео наблюдения: одетая в черную футболку и желтые лосины, она зашла в один из местных магазинов в последний раз. Настя ничего не купила — вышла с пустыми руками. А незадолго до исчезновения ее видели в компании взрослого мужчины. Кто он — непонятно.

Правоохранители и добровольцы прочесали почти каждый уголок Тюменской области. Тщательно осматривались подвалы и канализации, разрушенные и заброшенные здания, леса и поля. Данные о трупе в районе Лесобазы, неподалеку от АЗС и болота, поступили, откуда не ждали — от представителей управляющей компании.

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«Двойное» убийство

Со слов очевидцев, сотрудники УК обнаружили человеческие останки, когда косили траву. В голове у всех промелькнула мысль: неужели тело принадлежит маленькой Насте? Это предстоит выяснить судмедэкспертам. Однако уже ясно, что труп подбросили на место ЧП — он появился там значительно позже пропажи Муравьевой. Недавно район прочесывали волонтеры, и ничего подобного не видели.

Добровольцы заявили, что человеческие останки, в том числе голова были завернуты в черный пакет. Он лежал в камышах, там, где редко кто-то гуляет. К месту немедленно стянулись стражи порядка. Они установили, что именно там, где лежал расчлененный труп, ранее уже происходило убийство.

«Кажется, в 1989 году на Лесобазе пропала девочка пяти лет. Тело нашли рядом, на болоте. Но тогда быстро вычислили одного из соседей, забрали его в КПЗ, и там он совершил самоубийство», — цитирует жителя Тюмени URA.RU.

К сожалению, сегодня, как и в конце 80-х, в Тюмени продолжают орудовать педофилы и маньяки. Двоих мужчин уже заподозрили в похищении и убийстве девятилетней Насти.

Педофил или маньяк?

Как пишет NashGorod.ru, маленькая Настя могла проживать в одном доме со своим убийцей. Речь идет о мужчине с экстравагантным именем Поль Григье Де Женотье.

Жительница Тюмени рассказала СМИ, что тот не раз домогался детей и имел с ними интимные отношения. Женщина заявила, что когда была несовершеннолетней, сама стала его жертвой. Она жаловалась в правоохранительные органы, умоляла проверить причастность Поля к исчезновению Муравьевой и еще нескольких девочек годами ранее. Но ее просьбы якобы не были услышаны.

По слухам, этот мужчина уже попал в поле зрения правоохранителей. Однако кроме него есть еще один человек, который мог совершить преступление. На днях в Тюмени был задержан 39-летний гражданин. По версии следствия, вечером 16 августа он изнасиловал мальчика 2011 года рождения. Все произошло у входа в подвал дома на улице Стартовой.

«Подозреваемый в ходе допроса сознался в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечении», — говорилось в официальном заявлении СКР.

Следователи пока не знают, мог ли предполагаемый педофил истязать и убить Настю. Однако эту версию не исключают.

Сейчас отрабатываются все предположения. Правоохранители и волонтеры не жалеют сил и времени на поиски школьницы. Пока нет результатов судебно-медицинской экспертизы, есть надежда, что Настя еще жива.

Громкое дело под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Стражи правопорядка готовы заплатить полмиллиона рублей человеку, который предоставит верные данные о местонахождении девочки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Тюмени устроили стихийный мемориал возле объявления о пропаже Насти Муравьевой.