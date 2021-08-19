Юрист объяснил, будут ли проблемы в МГУ у восьмилетней девочки-вундеркинда

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 716

Алиса Теплякова — самая юная выпускница страны. Среднее образование она получила в семь лет.

Фото, видео: Depositphotos / fasli@mail.ru; 5-tv.ru

Проблем с обучением в вузе у самой юной в стране студентки Алисы Ляпиной, поступившей в МГУ в девять лет, возникнуть не должно. Об этом 5-tv.ru рассказала юрист Ольга Ляпина.

«Отношения в сфере образования в РФ регулируются Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ». Об учащихся есть понятие «несовершеннолетние», общее. Отдельно в терминах закона «вундеркинды» не выделяются», — пояснила специалист.

Их представителями являются родители. Они защищают права ребенка. Вузы также устанавливают правила своим локальным уставом.

«Сможет ли ребенок ходить в деканат? Как будет себя чувствовать? Это вопрос больше из области психологии. Все зависит от индивидуальных особенностей», — рассказала юрист.

Родители должны понимать, что у них есть не только права и обязанности, они должны уважать вуз и педколлектив.

«Бывают такие случаи, когда родители злоупотребляют. Думают, что им кто-то что-то должен. Здесь нужно соблюдать баланс», — подчеркнула эксперт.

К освоению программ допускаются учащиеся, получившие среднее образование. Если оно есть у абитуриента, если он сдал все экзамены, никаких ограничений нет, резюмировала Ляпина.

Алиса Теплякова — самая юная выпускница страны. Среднее образование она завершила в семь лет, а к восьми получила аттестат. Теперь девочка успешно сдала ЕГЭ и вступительные экзамены в МГУ имени Ломоносова на факультет психологии. Как ранее сообщал 5-tv.ru, она не поступила на бюджетное место, но ее приняли на платной основе.

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