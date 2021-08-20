Отчим Владислава Галкина недосчитался восьми миллионов после смерти пасынка

|
Анна Васильева
1 163

Звезда «Дальнобойщиков» умер 11 лет назад, сняв перед этим крупную сумму на ремонт.

Отчим Владислава Галкина недосчитался восьми миллионов после смерти пасынка

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Актер Владислав Галкин умер 11 лет назад. Но фанаты и родные часто вспоминают его и странные моменты, связанные с его личной жизнью. Например, отчим актера режиссер Борис Галкин уверен, что его приемного сына убили, хотя по официальной версии тот умер из-за проблем с сердцем.

Более того, Галкин считает, что пасынка лишили жизни из-за денег. По его словам, накануне дня смерти Владислав снял крупную сумму, чтобы сделать ремонт в квартире. При этом режиссер не знает, кому именно была выгодна смерть артиста.

Также у Бориса Сергеевича много вопросов к вдове Галкина Дарье Михайловой. Она незадолго до смерти звезды «Дальнобойщиков» разошлась с ним. Но развестись супруги не успели. Какие точно претензии у Галкина к Михайловой — пока неизвестно.

«Не я ей судья, ей-богу», — заявил артист в беседе с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Помимо этого, во время беседы с телеведущей, Борис Галкин добавил, что после смерти пасынка, исчезло его крупное наследство. Что, по его мнению, очень подозрительно.

«Пропало миллионов семь-восемь. Это был довольно серьезный удар», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, куда пропала вдова Владислава Галкина.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.15
0.69 86.62
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
Актер из сериала «Моя прекрасная няня» стал жертвой мошенников
12:54
Трикотаж и цвет: ТОП-6 модных трендов сезона осень-зима 2021 года
12:47
В убийстве Насти Муравьевой из Тюмени заподозрили серийного маньяка
12:43
Оскандалившийся на весь мир контейнеровоз Еvеr Givеn вновь идет в Суэцкий канал
12:40
Обнаружено неожиданное завещание владельца яхты «Черная жемчужина» Бурлакова
12:29
Смерч на фоне ночной грозы в Анапе испугал россиян: «Как будто военные действия»

Сейчас читают

Остон Урунов вернулся из «Спартака» в «Уфу», Шамиль Газизов, РПЛ
Озвучена неофициальная версия об обнаруженном теле девочки в Тюмени
Женщина учуяла странный запах и ужаснулась, узнав, что под ковром
Макеева слегла от нервного срыва: «Живет под угрозой физической расправы»
Эксперт подвел итоги независимости Украины: «Мировой лидер по вымиранию»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака