Дочь Сергея Бодрова впервые снялась в главной роли

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Карина Исхакова
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Начинающая актриса не кичится фамилией своего покойного знаменитого отца.

Дочь Сергея Бодрова впервые снялась в главной роли

Фото: ТАСС / Яковлев Александр

Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые снялась в главной роли в большом кино. Наследница трагически погибшего звезды фильмов «Брат» и «Брат-2» не кичится фамилией своего отца. 23-летняя актриса приняла участие в картине Николая Хомерики «Море волнуется раз», пишет Starhit.ru. Вместе с Ольгой снялись Валерий Степанов, Андрей Смоляков и Юлия Ауг.

Новая картина рассказывает историю любви двух молодых влюбленных, которые хотят спрятаться от всего мира в глухом лесу. Там они встречают необычную пару, которые, возможно, могут лучше разобраться молодым влюбленным. Премьера новой картины с участием Ольги Бодровой состоится на кинофестивале «Кинотавр».

Instagram @olyabodrova

Сергей Бодров-младший погиб, когда его старшей дочери было четыре года. Актер пропал во время съемок фильма «Связной». На всю группу обрушился ледник Колка в Кармадонском ущелье. 

Дочь погибшего актера скучает по своему отцу. Даже после замужества девушка не стала брать фамилию супруга, оставив свою.

Ольга Бодрова окончила ГИТИС, сейчас молодая актриса играет в театре «Мастерская Петра Фоменко». В большом кино она снималась в мелодраме «Вельга». Широкой публике она стала известна после того, как стала соведущей Юрия Колокольникова на церемонии закрытия Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Сергея Бодрова-младшего выпустил первый музыкальный альбом.

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