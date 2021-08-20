Талибы начали охоту на брошенных американцами «своих»: «Пощады не будет»

Талибы, пообещав мир жителям Афганистана, прокладывают путь к нему массовыми казнями. Боевики объявили охоту на тех, кто сотрудничал с иностранными государствами — в первую очередь, с США. В руках террористов — списки с именами и личными данными. Американские военные спешно создают убежища на военных базах за пределами Афганистана. Но спасти не успевают даже собственных граждан. Поэтому бывших партнеров попросту бросают. Николай Мастеров передает из Соединенных Штатов.

Всех эвакуированных афганцев разместят вот здесь — на действующих военных базах. Так что без надзора они вероятно не останутся. До сих пор военные объекты если и использовали не по назначению, то только, как центры по передержке нелегалов. Но даже жизнь за колючей проволокой в США, по мнению чиновников, им должна оказаться слаще, чем на родине.

Но на борт самолета до США афганцам еще нужно попасть. К себе американцы принимают лишь избранных — у кого есть специальная иммиграционная виза. Остальных везут в Катар, Арабские Эмираты или просто бросают.

«Я хочу, чтобы президент Байден услышал меня — пожалуйста, спасите семьи людей, которые в вас нуждаются. Все надеялись на США, на великую армию. Спасите нас!» — умоляет первая в истории Афганистана женщина-летчик военно-воздушных сил Нилуфар Рахмани.

При том, что новый режим Афганистана уже начал зачистки. Ведут охоту на местных, которые помогали военным НАТО. Как пишет издание The New York Times, у запрещенного в России движения Талибан* целый список имен, который беспечно оставили после себя американцы вместе с другими бумагами. Под угрозой расправы не только те, кто непосредственно сотрудничал с Западом, но также их семьи. Этот афганец был переводчиком, работал с британцами. Теперь одно интервью даже со скрытым лицом может стоить ему жизни.

«Если они меня найдут — пощады не будет. Я участвовал во многих патрулях, на многих миссиях плечом к плечу с британской армией. Если я только выйду из дома, они сразу убьют меня», — опасается мужчина.

В опасности и иностранные журналисты. Радикалы, преследуя сотрудника немецкой Deutsche Welle, застрелили одного из его родственников и серьезно ранили другого. Корреспондент CNN, та самая, которую талибы заставили надеть паранджу, во время очередного эфира едва не попала под удар прикладом.

В США чуть ли не ежедневно обещают эвакуировать из Афганистана мирных жителей. Хотя в Пентагоне признались, что не знают даже точное число собственных граждан в регионе. А в Госдепе активно ищут другие страны, которые кроме Штатов или вместо них станут площадками для размещения беженцев. Так, сообщили, что их могут принять Албания, Уганда, Мексика и Чили.

«На многих видео люди буквально плачут о том, что хотят уйти. А наш чувствительный президент просто отвернулся, зная, что он способствовал всему этому, без какого-либо плана», — говорит политолог и юрист Бен Шапиро.

Хотя о катастрофе в Афганистане в связи с выводом войск США и стремительным наступлением талибов, предупреждали заранее. The Wall Street Journal узнала, что сотрудники американского посольства в Кабуле еще в июле направили телеграмму в Госдепартамент. Они призывали немедленно начать сбор данных о местных, которые сотрудничали с силами НАТО, чтобы сделать им визы. И к первому августа организовать эвакуационные рейсы. Но их не услышали или не захотели услышать.

«Мы понимали, что война уже не может продолжаться, двадцать лет — это уже слишком долго, и слишком много людей уже погибло. Я очень сопереживаю афганцам, которых мы предали только потому, наши интересы больше не пересекаются с ними», — рассказывает ветеран вооруженных сил США Тимоти Кудо.

Бросать партнеров при крахе режима для США давно известная практика. Так было с Конго, Лаосом, Вьетнамом, Кубой, где американцы установили военную оккупацию и вмешивались во внутренние дела суверенной страны. Позицию «Мы уйдем, а вы уж там как-нибудь сами» сейчас используют в Афганистане и основные союзники Штатов. В самолет ВВС Британии вместо нескольких сотен афганцев посадили только одного человека — жену бывшего офицера королевской морской пехоты.

А для Германии дороже оказалось спиртное. По данным Bild, еще в июне, во время вывода своих сил, Бундесвер сначала забрал 65 тысяч банок пива, сотни бутылок вина и шампанского, и только потом места на борту стали выделять для людей. Вашингтон обещал в кратчайшие сроки вывезти 22 тысячи афганцев, но почти за неделю с момента захвата Кабула талибами эвакуировали лишь двадцатую часть.

* - запрещена в РФ.