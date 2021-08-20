Уж замуж невтерпеж: Нумеролог назвал лучшие даты для заключения брака

Цифры правят миром, утверждают нумерологи, а идти в ЗАГС или на судьбоносное знакомство со второй половиной стоит в наиболее благоприятные для этого месяцы. Как разобраться в свадебной энергетике каждого из них, рассказал в беседе с 5-tv.ru астролог и нумеролог Алексей Фандеев.

1 — январь

Зимний месяц открывает календарный год, и поэтому первый месяц — это, конечно, цифра один. В принципе, единица — это удачное время для любых новых начинаний, поэтому для заключения союза никакая зимняя вьюга не будет помехой.

2 — февраль

Цифра два — это двойственное число. Такие неоднозначные для трактовки числа всегда под вопросом.

«Когда идет двойное число, какой-либо проект или отношения начинать не стоит», — порекомендовал нумеролог.

3 — март

«Играй, гормон!» — под этим девизом мы встречаем первый весенний месяц. Соответствующая ему тройка — число благосостояния, это планета Венера. Следовательно, весной хочется любви, и это прекрасный месяц для ее закрепления.

4 — апрель

Четверка — это фундамент, семья, дом. Это идеальный месяц всего года для заключения наикрепчайшего союза и похода в ЗАГС.

5 — май

Не зря говорят, что в мае жениться или выходить замуж — всю жизнь маяться. На это влияет то, что месяцу соответствует пятерка, а за ее программу отвечает планеты Марс, он же бог войны.

«Не рекомендую в мае месяце создавать долгосрочные союзы. Хотя, возможно, кому-то нравится быть как на войне в отношениях, тогда май — для вас», - предостерег эксперт.

Если хотите мира в семье, подождите хотя бы до лета.

6 — июнь

Шестерка — это цифра Юпитера, а он несет удачу и успех. Нумерологи считают первый месяц лета благословенным для создания крепких союзов.

7 — июль

Семерка — загадочное число, и оно должно пройти проверку временем. Специалист советует выбирать июль только в том случае, если вы находитесь в долгих отношениях.

«Если вы только ждали зеленый сигнал светофора — этот момент настал!», — напутствовал Алексей.

8 — август

Восьмерка — это очень духовное число, оно обозначает программу Бога. Только если вы чувствуете, что это ваша половина до конца жизни, то смело выбирайте август. В последний месяц лета очень хорошо проводить различные ритуалы, например, венчаться. Но скрепление союза церковью — серьезный шаг, поэтому чувства должны по-настоящему созреть.

9 — сентябрь

Девятка — последняя цифра, она обозначает трансформацию. Чтобы не получить «кота в мешке» при вступлении в брачный союз, неплохо для начала посоветоваться и поработать с психологом.

10 — октябрь

Единица плюс ноль — это союз мужского (1) и женского (0) начала. Суммируем, снова получаем единицу. Не сомневаемся, это один из благоприятных месяцев года для создания семьи.

11 — ноябрь

Тадам… барабанная дробь… но, увы, без свадебных фанфар. Две единицы месяца как барабанные палочки и предупреждение. В сумме они дают ту же двойку, смотрим выше и вспоминаем: февраль и ноябрь — это месяцы, когда прежде чем решиться, стоит хорошенько подумать.

12 — декабрь

Заключительный месяц года. Единица и двойка при сложении выдают цифру три.

«Это благосостояние, покровительство Венеры, а значит, тоже удачное время для всех пар и союзов», — резюмировал астролог.

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