Уж замуж невтерпеж: Нумеролог назвал лучшие даты для заключения брака
Для крепкого и долгосрочного союза астрологи советуют идти в ЗАГС в строго определенные месяцы.
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Цифры правят миром, утверждают нумерологи, а идти в ЗАГС или на судьбоносное знакомство со второй половиной стоит в наиболее благоприятные для этого месяцы. Как разобраться в свадебной энергетике каждого из них, рассказал в беседе с 5-tv.ru астролог и нумеролог Алексей Фандеев.
1 — январь
Зимний месяц открывает календарный год, и поэтому первый месяц — это, конечно, цифра один. В принципе, единица — это удачное время для любых новых начинаний, поэтому для заключения союза никакая зимняя вьюга не будет помехой.
2 — февраль
Цифра два — это двойственное число. Такие неоднозначные для трактовки числа всегда под вопросом.
«Когда идет двойное число, какой-либо проект или отношения начинать не стоит», — порекомендовал нумеролог.
3 — март
«Играй, гормон!» — под этим девизом мы встречаем первый весенний месяц. Соответствующая ему тройка — число благосостояния, это планета Венера. Следовательно, весной хочется любви, и это прекрасный месяц для ее закрепления.
4 — апрель
Четверка — это фундамент, семья, дом. Это идеальный месяц всего года для заключения наикрепчайшего союза и похода в ЗАГС.
5 — май
Не зря говорят, что в мае жениться или выходить замуж — всю жизнь маяться. На это влияет то, что месяцу соответствует пятерка, а за ее программу отвечает планеты Марс, он же бог войны.
«Не рекомендую в мае месяце создавать долгосрочные союзы. Хотя, возможно, кому-то нравится быть как на войне в отношениях, тогда май — для вас», - предостерег эксперт.
Если хотите мира в семье, подождите хотя бы до лета.
6 — июнь
Шестерка — это цифра Юпитера, а он несет удачу и успех. Нумерологи считают первый месяц лета благословенным для создания крепких союзов.
7 — июль
Семерка — загадочное число, и оно должно пройти проверку временем. Специалист советует выбирать июль только в том случае, если вы находитесь в долгих отношениях.
«Если вы только ждали зеленый сигнал светофора — этот момент настал!», — напутствовал Алексей.
8 — август
Восьмерка — это очень духовное число, оно обозначает программу Бога. Только если вы чувствуете, что это ваша половина до конца жизни, то смело выбирайте август. В последний месяц лета очень хорошо проводить различные ритуалы, например, венчаться. Но скрепление союза церковью — серьезный шаг, поэтому чувства должны по-настоящему созреть.
9 — сентябрь
Девятка — последняя цифра, она обозначает трансформацию. Чтобы не получить «кота в мешке» при вступлении в брачный союз, неплохо для начала посоветоваться и поработать с психологом.
10 — октябрь
Единица плюс ноль — это союз мужского (1) и женского (0) начала. Суммируем, снова получаем единицу. Не сомневаемся, это один из благоприятных месяцев года для создания семьи.
11 — ноябрь
Тадам… барабанная дробь… но, увы, без свадебных фанфар. Две единицы месяца как барабанные палочки и предупреждение. В сумме они дают ту же двойку, смотрим выше и вспоминаем: февраль и ноябрь — это месяцы, когда прежде чем решиться, стоит хорошенько подумать.
12 — декабрь
Заключительный месяц года. Единица и двойка при сложении выдают цифру три.
«Это благосостояние, покровительство Венеры, а значит, тоже удачное время для всех пар и союзов», — резюмировал астролог.
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