Мухич из «Полицейского с Рублевки» рассказал о причинах госпитализации

Переутомление и усталость стали причиной госпитализации известного российского актера Романа Попова, наиболее известного зрителям по роли Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублевки». Об этом он рассказал лично в комментарии для 5-tv.ru.

«Да, я потерял сознание. Это переутомление, усталость и духота», — сказал полушепотом Попов, отметив, что из-за звонков СМИ старается не мешать соседям по палате.

Он добавил, что сейчас его состояние «стабильное и хорошее».

«Думаю, что довольно быстро меня вышвырнут отсюда, чтобы я не занимал койку, потому что а) мне хочется работать, б) я чувствую себя достойным для этого», — подчеркнул актер.

Он добавил, что последствием падения стало рассечение на лбу, ушиб, но он надеется, что врачи успешно поколдуют над его внешностью и он быстро сможет вернуться в кадр.

В творческой копилке Романа в основном роль любимого всеми Мухича. Именно она принесла ему популярность и в последние годы его все чаще приглашают на роли в кино. Так, он 2020 году сыграл главную роль в комедийном сериале «Любовь в нерабочие недели», второй сезон которого вышел в этом году. В настоящее время в производстве три картины с участием Попова — «Убить босса», «Дракулов» и «БУМЕРанг».

Ранее актер шокировал всех похудением на 40 килограмм. Многие поклонники сетовали, что в новом образе они не видят любимого пухляша Мухича. Позднее выяснилось, что причиной такого резкого сброса веса стали отнюдь не диеты, а рак мозга третьей степени (астроцитома). О которой он рассказал в интервью режиссеру Сарику Андреасяну.

Попов признался, что узнал о страшной болезни в разгар съемок «Полицейского с Рублевки». Два года назад ему в Германии провели успешно операцию, а уже через месяц он вернулся к работе. В сентябре прошлого года медики заверили, что после проведенной операции он полностью здоров.