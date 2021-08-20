Сердобольный маньяк вернул тело Насти Муравьевой из Тюмени бабушке из жалости

Тюменский убийца, который расправился с девятилетней Настей Муравьевой вернул ее тело, так как увидел обращение ее бабушки по телевидению. Такое мнение высказал бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин в интервью 5-tv.ru.

«Тело-то ведь появилось неслучайно, маньяк ведь просто пожалел бабушку. Бабушка там рыдала, телевидение приезжало, рыдала. Она сказала „Если не живую, то тело верни, чтобы я могла ее похоронить“», — поделился он.

Эксперт составил примерный психологический портрет маньяка. У него есть две версии насчет личности преступника. Свои выводы он делает на основе того, каким образом могла быть убита Настя.

«Режут и душат абсолютно разные люди. <…> Первая версия: девочка распространена, зарезана, изнасилована. Ищем преступника от 30 до 40 лет, ранее судимого за убийство, либо за тяжкие телесные, проживающий недалеко в радиусе от 800 метров до двух километров от места пропажи девочки. Отрицательные характеристики у него, такой импульсивный вид <…>. Если девочка задушена, говорим о более старшем возрасте, от 40 лет. Судимость либо да, либо нет. Если да, то за имущественные преступления. Человек более социально опасен, может быть женат, дети примерно того же возраста или старше, на работе характеризуется положительно, имеет отдельное жилье», — пояснил Кирюхин.

Он уверен, что маньяк по-прежнему находится в Тюмени и отслеживает новости о себе, читает комментарии самого Кирюхина.

«Можно было бы с ним поиграть через прессу», — отметил эксперт.

Криминалист считает, что ознакомившись со своим психологическим портретом, преступник может даже изменить способ убийства, превозмогая себя

«Он не любит крови, он точно не любит крови — мое стопроцентное мнение», — заключил Кирюхин.

Как писал 5-tv.ru ранее, в тюменском районе Лесобаза, вблизи одной из заправок, было найдено тело девочки. Следственный комитет РФ подтвердил, что оно принадлежит пропавшей полтора месяца назад Насте Муравьевой. Причина смерти школьницы устанавливается. Вероятно, после гибели, она была расчленена. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий вместе с ней в одном доме.