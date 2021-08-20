Пропавшую в Смоленской области годовалую девочку нашли живой

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Карина Бернтгольц
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Малышку искали на протяжении трех дней.

Фото, видео: Depositphotos / chikennnsem@gmail.com; Вконтакте @pso_salvare

Пропавшую в Смоленской области годовалую девочку нашли живой. Малышку искали на протяжении трех дней, с 17 августа. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону ТАСС, ребенка увезли на скорой. Подробности о состоянии девочки не приводятся.

Малышка пропала 17 августа. Родители в тот же день обратились в правоохранительные органы. На протяжении нескольких дней поисковые отряды и сотни добровольцев прочесывали каждый метр вблизи дома ребенка в Темкинском районе. В непосредственной близости от него находятся лес и водные объекты, что в значительной степени усложняло поиски. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения девочки. Выясняются условия ее воспитания и нахождения в семье. 

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