Обвиняемого в съемке порно со школьницами омского депутата от КПРФ лишили мандата

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Карина Бернтгольц
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На этот раз Алексей Анищенко не предоставил информацию о своих доходах.

Обвиняемого в съемке порно со школьницами омского депутата от КПРФ лишили мандата

Фото: ВКонтакте / id197778983

Омского депутата от КПРФ Алексея Анищенко лишили мандата после обвинений в съемке порно со школьницами. Об этом сообщается на сайте Покровского сельского поселения.

Как уточнила заместитель главы Покровки Татьяна Свириденко, соответствующее решение не связано с резонансной историей. На этот раз экс-депутат не предоставил информацию о своих доходах.

«Существует федеральный закон, против которого мы пойти не можем. Решение было принято. В любом случае прокуроры добились бы через суд, чтобы его отстранили», — цитирует Свириденко издание NGS55.RU.

Несколько месяцев назад Анищенко стал участником громкого скандала. По версии правоохранителей, супруга депутата снимала порнографические ролики с двумя школьницами. Якобы за съемки девушкам платили по 3000 рублей, а видео распространялось в интернете. Позже выяснилось, что в съемках мог участвовать и сам депутат от КПРФ.

Полиция завела уголовное дело.

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