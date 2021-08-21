Левкин оценил состояние здоровья Корчевникова после общения с ним

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Карина Исхакова
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Экс-солиста «На-На» тронули откровения его собеседника, рассказавшего о своем недуге.

Левкин оценил состояние здоровья Корчевникова после общения с ним

Фото: Instagram @b.korchevnikov

Экс-солист популярной в 90-е группы «На-На» Владимир Левкин рассказал о своем участии в программе «Судьба человека». Во время беседы певец и телеведущий Борис Корчевников затронули животрепещущую для каждого из них тему — здоровье. Бывший исполнитель хита «Фаина» поборол онкологическое заболевание, а звезде сериала «Кадетство» несколько лет назад удалили доброкачественную опухоль. Она задела слуховой нерв, из-за чего у ведущего могут быть проблемы со слухом.

Левкина тронули откровения Корчевникова, музыканту было приятно, что телеведущий решил рассказать о своем недуге. Артист уверен, что интервьюер увидел в своем собеседнике человека, с которым можно поделиться самым сокровенным.

«Я не заметил, что он плохо слышит. Если не знать о его болезни, то и не скажешь ничего. Представляете, как нужно собраться и сконцентрироваться человеку, у которого каждый день эфир. Какая должна быть концентрация. Я желаю, чтобы Борис преодолел все неприятности со здоровьем», — рассказал Левкин в интервью для сайта Teleprogramma.pro.

Левкин отметил, что ему самому было тяжело рассказать о своем болезни. Артист предпочитал долгое время хранит молчание. Экс-солист группы «На-На» перенес онкологическое заболевание в начале 2000-х. Тогда у певца была диагностирована лимфома. Болезнь дважды возвращалась. Но в этой игре за жизнь музыкант смог одержать победу.

Страшный недуг не обошел стороной и дочь Левкина. Злокачественную опухоль головного мозга у наследницы певца обнаружили далеко не сразу. Как писал 5-tv.ru тяжелый недуг диагностировали после того, как девушка упала в обморок.

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