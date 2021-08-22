Жена Бориса Щербакова рассказала о состоянии актера после госпитализации

Жена народного артиста России Бориса Щербакова — актриса Татьяна Бронзова рассказала о состоянии своего мужа, госпитализированного с пневмонией. По ее словам, вся их семья была привита от коронавируса вакциной «Спутник V».

Щербаков заболел 12 августа, вернувшись со съемок сериала «Обоюдное согласие», которые проходили в Крыму. Спустя пять дней его доставили в 52-ую московскую больницу, в которой врачи спасли жизнь певице МакSим, полтора месяца пролежавшей в коме. Некоторые СМИ утверждали, что актер подхватил новую коронавирусную инфекцию. Его жена эту информацию опровергла.

«Борис Васильевич чувствует себя намного лучше. У него пневмония, „короны“ нет. Если бы у Бори был коронавирус, и у меня бы он тоже был, и у нашего сына. А у нас нет ничего, все тесты отрицательные. У Бори — тоже. У него незначительное поражение одного легкого, это показало КТ. Двусторонней пневмонии нет», — рассказала жена артиста в интервью для сайта KP.RU.

Бронзова уверена, помимо коронавируса сейчас «гуляет» другая инфекция. Причем не менее опасная, чем COVID-19. Жена Щербакова уверена, что ее супруг заразился именно во время поездки в Крым.

Борис Щербаков знаком зрителям по таким картинам, как «Гостья из будущего», «Легенда № 17», «Сыщики», «Криминальный квартет». В 1994 году он получил звание народного артиста России. Щербаков более сорока лет посвятил театру. Актер играл на сцене МХАТа имени Чехова и Московского нового драматического театра.