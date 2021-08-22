Стеша Маликова показала фото с идеального свидания с новым ухажером

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Георгий Иванов
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Дочка знаменитого певца продолжает скрывать от публики имя своего избранника.

Стеша Маликова показала фото с идеального свидания с новым ухажером

Фото: Instagram @steshamalikova

Отношения Стеши Маликовой с неизвестным возлюбленным продолжают стремительно развиваться. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram фото с романтического свидания.

На снимке молодые люди держатся за руку за столиком в ресторане с видом на кремлевские башни. Наследница знаменитого певца дополнила черно-белое фото лаконичным эмодзи в виде белого сердечка.

Только вот лицо своего ухажера Стеша предпочла скрыть, обрезав фото. Теперь поклонникам модели остается только догадываться, кто же стал счастливым избранником.

Instagram @steshamalikova

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Маликовой раскрыли личность ее возлюбленного. По мнению поклонников, им является российский хоккеист, играющий в НХЛ, Кирилл Капризов. Щепетильные подписчики провели целое расследование и обнаружили, что молодые люди публикуют в одно время снимки из одних и тех же мест, а также активно лайкают друг друга в социальных сетях.

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