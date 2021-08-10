Шаляпина возмутила стоимость лечения COVID-19 в США после заболевания его пассии

Певца Прохора Шаляпина возмутила высокая стоимость лечения коронавируса в США. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru артист рассказал, что при отсутствии страховки медицинское обслуживание в стране будет стоить от 20 до 70 тысяч долларов (от полутора до пяти миллионов рублей).

«Выставляется такой счет, если человек попадет в больницу с COVID-19 в зависимости от тяжести. То есть, вы понимаете, мне болеть здесь нельзя! Я не застрахован», — рассказал исполнитель.

Артист считает, что от серьезного недуга его спасла прививка. В конце июля Шаляпин вакцинировался вторым компонентом «Спутник V». В окружении певца все, включая его возлюбленную Татьяну Клаудию Девис, поражены вирусной инфекцией. Сам финалист проекта «Фабрика звезд — 6» сдал отрицательный тест на COVID-19.

«Собственно, мне кажется, меня спасла вакцина. Мой врач-эндокринолог сказал, что есть два варианта, почему я не заболел. Либо вакцина работает, либо я отношусь к тем людям, кто не восприимчив к вирусу. Но я больше верю, что мне помогла вакцина. Обычно я легко заражаюсь гриппом или простудой», — поделился артист.

Прохор Шаляпин рассказал, что сейчас он находится в Лас-Вегасе в усадьбе его возлюбленной. 42-летняя пассия музыканта чувствует себя плохо. Канадская миллионерша Татьяна Девис жалуется на упадок сил. Если в скором времени женщине не станет лучше — ей потребуется госпитализация.

«Она (Татьяна Клаудиа Девис — Прим. ред.) лежит, к сожалению. Вообще не встает, слабость дикая. Я измеряю ей сатурацию, вчера она была 88%. Решили, что если сегодня ей не станет лучше, то будем вынуждены отправиться в больницу. <…> Татьяне, к сожалению, плохо», — рассказал о состоянии возлюбленной Прохор Шаляпин.

Артист не знает, где его избранница заразилась коронавирусом. Он подозревает, что его возлюбленная подцепила инфекцию от знакомых. Первым заболел общий друг Шаляпина и Девис — у мужчины начался кашель, после его состояние резко ухудшилось. Певец отмечает, что он вместе с возлюбленной ужинал в компании приятеля, когда у того уже были первые симптомы недомогания.

Ранее 5-tv.ru писал, что в середине июля Прохор Шаляпин принял участие в популярном шоу «Форт Боярд». Артист отправился на съемки во Францию, как раз между введением доз вакцины от COVID-19.