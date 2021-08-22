От Галустяна до Галкина: Сколько заплатят звезды за обучение детей в школах?

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Елизавета Мареныч
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Стало известно, в каких школах учатся наследники Максима Галкина, Михаила Галустяна, Александра Реввы и других артистов.

От Галустяна до Галкина: Сколько заплатят звезды за обучение детей в школах?

Фото: Depositphotos / Dink101; Instagram @maxgalkinru

Несмотря на то, что в нашей стране каждому гарантировано бесплатное образование, звезды российского шоу-бизнеса готовы выложить кругленькую сумму на обучение своих детей в частных элитных школах. При этом зачастую финансовые заботы целиком и полностью лежат на плечах глав семейства. 5-tv.ru посчитал, во сколько обходится знаменитым отцам обучение наследников.

Михаил Галустян — 800 тысяч рублей

Дети комедийного актера и юмориста Михаила Галустяна учатся в элитной гимназии имени Евгения Примакова. Здесь же образование получают наследники Гарика Мартиросяна, Ксении Бородиной, а также внуки Надежды Бабкиной. В этой гимназии ученики свободно говорят на двух языках, посещают сразу несколько кружков и осваивают индивидуальную образовательную программу. Так что дорогостоящий ценник– 800 тысяч рублей за год обучения одного ребенка — вполне оправдан.

Максим Галкин — около 1,5 миллиона рублей

Первого сентября двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой пойдут уже во второй класс. Лиза и Гарри учатся в Первой московской гимназии, где занятия проходят с 9 утра. В начальной школе звездные дети изучают часть предметов на двух языках — русском и английском, а в свободное время посещают дополнительные секции. Стоимость обучения в престижной школе составляет 1,5 миллиона рублей за год.

Павел Деревянко — 750 тысяч рублей

В этом году младшая дочь актера Павла Деревянко Александра станет первоклассницей. Она, по всей видимости, будет учиться в том же заведении, что и старшая сестра Варя — частной школе, которая располагается в поселке Лесное Лапино на Рублево-Успенском шоссе. Здесь дети обучаются по индивидуальной программе, которая всего за 750 тысяч рублей за год дополняется продвинутыми современными знаниями.

Александр Ревва — 1 миллион 475 тысяч рублей

В Павловской гимназии учатся дети Александра Реввы, Ани Лорак, и Глюкозы. Она находится неподалеку от роскошных загородных домов звезд. Здесь дети занимаются практически целый день, а в свободное время посещают бассейн, кружки, теннисные корты и даже художественную студию. Учебный год обходится знаменитым отцам почти в 1,5 миллиона рублей.

Михаил Пореченков — более 1,4 миллиона рублей

В столичных и подмосковных филиалах Ломоносовской школы получают среднее образование наследники Михаила Пореченкова, Анны Седаковой, Ирины Дубцовой и Владимира Соловьева. Здесь не только составляют индивидуальный план обучения на каждого ребенка, но и регулярно проверяют психологическое состояние детей. Стоит все это удовольствие 1 миллион 422 тысяч рублей за год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог дала советы родителям по подготовке первоклассников к школе.

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