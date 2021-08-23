Бацзы-совет дня на понедельник, 23 августа
Первый день недели выдастся благоприятным для выстраивания романтических отношений.
Фото: Depositphotos / patrickma
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы».
Понедельник — отличный день для решения проблем в сфере взаимоотношений. Если вы давно хотели, но не решались: признаться в любви, объявить об уходе, сделать партнеру предложение, от которого невозможно отказаться — понедельник лучшее время для таких дел. Звезда небесной добродетели поможет справиться с любыми трудностями в сфере взаимоотношений. Дерзайте!
Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз по китайскому гороскопу на неделю с 23 по 29 августа.
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