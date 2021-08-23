Агент украинских спецслужб задержан в Туле за сбор информации об оружии РФ

|
Светлана Шевченко
1 315

Подозреваемый был пойман с поличным во время получения необходимых ему сведений.

Фото, видео: Depositphotos; ЦОС ФСБ РФ

Агент украинских спецслужбы был задержан силовиками в Туле во время получения секретных сведений. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, гражданин Украины собирал информацию о перспективных разработках российского стрелкового оружия. Данные сведения составляют государственную тайну.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанный по заданию украинской разведки вел разработку работников российских оборонных предприятий, которые имеют статус секретоносителей. Подозреваемый был пойман с поличным во время получения необходимых ему сведений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 276 — «Шпионаж».

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.36
0.21 86.86
0.24
Бацзы-совет дня на понедельник, 23 августа

Последние новости

14:02
Возможность вернуть ошибочный перевод появилась в системе быстрых платежей
13:41
Зеленский объявил о запуске «обратного отсчета» до возвращения Крыма Украине
13:38
Профессиональное выгорание? Куда пропала звезда Первого канала Дильбар Файзиева
13:35
Слишком простой и скромный прием Меркель на Украине удивил Германию
13:17
Разлагающееся тело женщины с отрезанной рукой найдено в московской квартире
13:03
Зеленский заблокировал на Украине веб-ресурсы «Ростелекома» и ряда СМИ

Сейчас читают

Дюков сообщил, что РФС предложил отказаться от лимита на легионеров
«Талибан» взял в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер
В возрасте 38 лет умер американский актер-великан Игорь Вовковинский
Международная реакция на «прощальную» встречу Путина и Меркель
Кому из знаков зодиака ретроградный Уран принесет удачу и счастье

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака