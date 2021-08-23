Агент украинских спецслужб задержан в Туле за сбор информации об оружии РФ

Агент украинских спецслужбы был задержан силовиками в Туле во время получения секретных сведений. Об этом сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, гражданин Украины собирал информацию о перспективных разработках российского стрелкового оружия. Данные сведения составляют государственную тайну.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанный по заданию украинской разведки вел разработку работников российских оборонных предприятий, которые имеют статус секретоносителей. Подозреваемый был пойман с поличным во время получения необходимых ему сведений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 276 — «Шпионаж».