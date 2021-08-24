Басков впервые за долгое время вывел в свет моложавую маму: «Какая красавица!»

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Елизавета Мареныч
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Цветущий вид Елены Николаевны восхитил сестру Игоря Крутого.

Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov, @alla.krutaya

На музыкальном фестивале «Новая волна — 2021» в Сочи прошел творческий вечер российского певца Николая Баскова. На красной ковровой дорожке исполнитель появился не с подругой, а с очаровательной мамой. Елене Николаевне недавно стукнуло 66 лет, но на свои годы родительница звезды точно не выглядит.

Перед камерами мама Николая Баскова предстала в ярко-красном платье в мелкий горошек и ажурным воротничком. Свой образ она дополнила модными остроносыми туфлями на небольшом каблуке и белой сумкой.

Надо сказать, что эффектная и стильная родительница певца привлекла внимание не только широкой публики, но и звездной родственницы Игоря Крутого — сестры Аллы. Цветущий вид Елены Николаевны поразил девушку, и она поспешила показать ее свои поклонникам в Instagram.

«А какая красавица мама Коли Баскова! Я о ней хочу говорить, а она — о моей маме! Елена Николаевна, дорогая! Это ваш вечер! Вы воспитали замечательно сына!», — написала она под роликом.

Instagram @alla.krutaya

Красота Елены Николаевны восхитила и подписчиков сестры Игоря Крутого. В комментариях они отметили, что певец и его мама выглядели «как брат с сестрой» — настолько женщина хороша собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Басков сделал Ротару подарок по цене квартиры.

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