Умерла народная артистка РФ Наталья Исаева

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Игорь Рязов
Эксклюзив 2 086

Актриса Кировского драматического театра скончалась на 61-м году жизни.

Умерла народная артистка РФ Наталья Исаева

Фото: ВКонтакте @n.isaeva1962

Умерла народная артистка РФ Наталья Исаева. Актриса Кировского драматического театра скончалась на 61-м году жизни. Информацию об этом в интервью 5-tv.ru подтвердили в учреждении культуры.

Наталья Исаева начала играть на сцене упомянутого театра в 1983 году. На театральные подмостки она попала после окончания Свердловского театрального училища.

В течение десяти лет Наталья Исаева возглавляла кировское отделение Союза театральных деятелей. В 2012 году Наталье Николаевне присвоили почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

Кроме выступлений в театре, Наталья Исаева также вела занятия по технике речи и ораторскому искусству. Многие известные кировчане и местные журналисты учились этому мастерству именно у нее.

Дата и место прощания с Натальей Исаевой пока не известны.

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