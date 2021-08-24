Умерла народная артистка РФ Наталья Исаева. Актриса Кировского драматического театра скончалась на 61-м году жизни. Информацию об этом в интервью 5-tv.ru подтвердили в учреждении культуры.

Наталья Исаева начала играть на сцене упомянутого театра в 1983 году. На театральные подмостки она попала после окончания Свердловского театрального училища.

В течение десяти лет Наталья Исаева возглавляла кировское отделение Союза театральных деятелей. В 2012 году Наталье Николаевне присвоили почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

Кроме выступлений в театре, Наталья Исаева также вела занятия по технике речи и ораторскому искусству. Многие известные кировчане и местные журналисты учились этому мастерству именно у нее.

Дата и место прощания с Натальей Исаевой пока не известны.