Привет, синяя яма! ТОП-3 алкоголиков по знаку зодиака

Астрологи считают, что по знаку зодиака можно определить не только характер и судьбу человека, но и склонность к зависимостям, в том числе и алкоголизму. Специалисты составили список представителей зодиакального круга, которым не стоит злоупотреблять алкогольными напитками.

Рыбы

Рыбы отличаются необыкновенной спокойностью и интуицией. Однако зачастую меланхоличные представители водной стихии склонны к обостренным переживаниям и повышенной чувствительности. В этом состоянии Рыб легко обидеть — поэтому среди них много тех, кто любит выпить в одиночестве.

Овен

Общительным и амбициозным Овнам трудно отказаться от шумных посиделок с друзьями. В большой компании нетрезвые представители этого знака зодиака могут вести себя агрессивно и даже ввязываться в драки. Именно поэтому им необходимо как можно быстрее избавиться от пагубной привычки.

Скорпион

Выносливые и сдержанные на первый взгляд Скорпионы на деле внутри очень ранимы и чувствительны. При этом они опасаются показывать свою слабость посторонним людям, поэтому и предпочитают запивать все проблемы и повседневный стресс спиртными напитками.

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