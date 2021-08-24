Где и как получить подписанную Путиным выплату пенсионерам по 10 тысяч рублей

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С инициативой глава государства выступил в минувшие выходные на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Фото, видео: www.globallookpress / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Президент подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным. В документе сказано, что граждане, находящиеся на заслуженном отдыхе, получат по десять тысяч рублей уже в сентябре текущего года.

При этом никаких заявлений подавать не надо. Выдаваться они будут автоматически на основании документов, которые содержатся «в выплатном или пенсионном деле».

Отдельно отмечено, что единовременные выплаты осуществляются за счет средств федерального бюджета, и они полностью защищены от каких-либо штрафов и пеней.

Что касается живущих в организациях социального обслуживания, то вышеуказанная выплата им также положена в полном размере.

В ходе ежедневного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что перед принятием решения о выплате этому предшествовала серьезная работа, в рамках которой автор инициативы партия «Единая Россия» детально все обсуждала с правительством России.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 22 августа на встрече с представителями «Единой России» Владимир Путин предложил также осуществить единовременную выплату военнослужащим по итогам года по 15 тысяч рублей.

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