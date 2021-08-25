🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Как бы болезненно это ни звучало, страдания – неотъемлемая часть жизни. Каждый проходит через испытания и невзгоды, даже если этого не видно по выражению его лица. Сегодня звезды рекомендуют вам проявить больше доброты и сострадания. Не осуждайте стоящего перед вами человека, постарайтесь принять его таким, какой он есть. Все ваши сегодняшние поступки, вернуться к вам в троекратном размере.

Вы побывали в аду и вернулись, Близнецы! Вы все еще не оправились от испытанных боли и страданий, даже если уже можете выдавливать улыбку. Звезды хотят, чтобы вы помнили: худшее позади, можно начать все сначала. Только найдите минутку, чтобы поблагодарить Вселенную за все, что было, и за все, что будет. В ответ она вас поддержит.

Вы с легкостью можете избавиться от старых привычек, Тельцы. Упритесь как можно сильнее, не слушайте никого и не принимайте оправданий от себя. Но это если все уже решено. Если же вас еще терзают сомнения, звезды призывают выбрать средний путь. Проявить умеренность – лучше, чем колебаться между крайностями. Такой подход поможет вам изменить образ жизни в лучшую сторону.

Убывающая Луна приносит с собой напоминание о том, что пришло время отпустить прошлое. В первую очередь распрощаться нужно с болью и переживаниями, которые не дают вам быть полностью счастливыми. Вы заслуживаете радости, гармонии, изобилия, общения и любви, Овны. Освободитесь от прошлого и отправляйтесь в новую реальность, которая откроется вам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 августа, большинство знаков зодиака почувствуют, что в жизни началась белая полоса. Вас ждут успехи и на работе, и в личной жизни. Убывающая Луна в Овне сегодня благоволит всем, кто взять максимум от жизни, но действует мудро.

♌ Лев

Это время радости и счастья для Львов. Вас окружают люди, которые любят вас и гордятся тем, что вы достигаете больших высот. Вы привлекли их в свою жизнь не просто так, поэтому найдите минутку для благодарности. Звезды хотят, чтобы вы запомнили: с этого момента все будет становиться лучше. Продолжайте творить чудеса.

Космический совет: жизнь, наконец-то, начала налаживаться. Получите от этого периода максимум удовольствия!

♍ Дева

Сегодня вы почувствуете себя непобедимыми, Девы. Вы хотите так много всего, что начать действовать для получения этого нужно уже сейчас. Вселенная полностью поддержит вас во всех начинаниях. Она гордится тем, что наблюдает за вашим ростом! Однако имейте в виду, что можете столкнуться с трудностями в финансовом плане. Чтобы преодолеть их, может потребоваться непростой разговор. Главное – не стесняйтесь требовать того, что по праву принадлежит вам.

Космический совет: будьте готовы постоять за себя и требовать того, что по праву принадлежит вам.

♎ Весы

Дышите, Весы, просто дышите. Постарайтесь расслабиться, ведь скоро все наладится и дальше будет только лучше. Для вас наступает благословенное и прекрасное время. Те, кто уже встретил свою любовь, перейдут на новый уровень отношений. Те, у кого есть собственный бизнес, увидят устойчивый рост прибыли.

Космический совет: постарайтесь не задохнуться от счастья: Вселенная приготовила для вас приятные сюрпризы.

♏ Скорпион

У каждого человека всегда есть выбор, Скорпионы. Мы можем решать: плакать над пролитым молоком или двигаться дальше. Звезды показывают, что в ближайшие дни вы испытаете все хорошее из того, что может предложить жизнь. Более того, вы увидите, как ваши мечты и желания обретут осязаемую форму.

Космический совет: ваши мечты и желания скоро начнут обретать осязаемую форму. Помогите им!

♐ Стрелец

Работать в команде редко бывает легко. Каждый высказывает свое собственное мнение; некоторые из них сильно отличаются от вашего. Но это не значит, что вы не можете найти способ гармонично сосуществовать. Помните о цели, Стрельцы. Это придаст вам сил подняться над проблемой и найти способ для преодоления различий. Не будьте мелочными и заслужите уважение коллег. Космический совет: отличное от вашего мнение - не всегда неправильное. ♑ Козерог

Ваше настроение на всю эту неделю: создавать произведения искусства, строить империи, жить полной жизнью и вдохновлять других на небывалые достижения. Пьянящая смесь смелости и уверенности в себе привлечет к вам хорошие вещи, Козероги. Используйте время, пока Фортуна повернулась к вам лицом, мудро. Устанавливайте правильные связи и извлекайте выгоду из возможностей, которые прежде ускользали от вас.

Космический совет: Фортуна повернулась к вам лицом, используйте этот период по максимуму.

♒ Водолей

Сегодня вы можете столкнуться с неприятным отказом, Водолеи. Однако перед тем как со всей силы предаться отчаянию или обидеться, остановитесь на мгновение. Попробуйте поставить себя на место другого человека. Может быть у него (или их) есть уважительные причины для принятия возмущающего вас решения? Опасайтесь своих нереалистичных ожиданий (если таковые имеются) и дайте ему больше времени и пространства. Если правда на вашей стороне, в конце концов все сложится правильно.

Космический совет: вы можете столкнуться с неприятным отказом.

♊ Рыбы

Вы столкнулись с серьезным внутренним конфликтом, Рыбы. К счастью, ответ на вопрос "Что делать дальше?" находится рядом – внутри вас. Пока он не найден, звезды рекомендуют вам выбрать средний путь: полный компромиссов и лишенный крайностей. Особенно его стоит придерживаться на работе и в общении с коллегами. Но как только обретете долгосрочную цель, сразу же сделайте первый шаг.

Космический совет: избегайте сегодня крайностей. В первую очередь на работе.

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