Убийцей Насти Муравьевой в Тюмени может быть экс-сотрудник силовых структур

|
Светлана Шевченко
4 948

В последние годы мужчина занимался изготовлением мебели и жил в соседнем доме.

Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; 5-tv.ru

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети

Убийцей восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени может быть бывший силовик. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Предварительно известно, что проверяемый Следственным комитетом на причастность мужчина судим не был, занимался в последние годы изготовлением мебели и жил в соседнем доме. Как сообщает Telegram-канал «Честный детектив» именно в это жилое здание школьница якобы ходила за бесплатным Wi-Fi.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи проводят обыски в квартире подозреваемого. Известно, что подозреваемому 40 лет. По некоторым данным, в ходе обыска у него был обнаружен провод, аналогичный тому, которым была связана погибшая девочка.

Местное издание 72.ru сообщает, что в органах подозреваемый работал недолго. А Telegram-канал «УМоора» добавляет, что задержанный служил в спецназе. Окончательные версии будут озвучены после окончания следственных действий в квартире подозреваемого.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала 30 июня. По факту исчезноввения ребенка было возбуждено уголвоное дело по статье «Убийство малолетнего», а позднее для дальнейшего расследование его передали в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено лишь 19 августа. Причина смерти устанавливается.

По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.

Стоит отметить, что одновременно с этим следователи в рамках другого уголовного дела продолжают расследование фактов безвестного исчезновения восьмерых детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.

Как рассказывал 5-tv.ru, в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени заподозрили серийного маньяка. В то же время бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что пропажи и убийства детей — дело рук одного человека.

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети
25 авг
Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени отказался от полиграфа
25 авг
В поисках Насти Муравьевой полиция обыскала десятки квартир
25 авг
Следователи проводят обыски в Тюмени по делу об убийстве Насти Муравьевой
25 авг
Сотрудники СК проверяют жителя Тюмени на причастность к убийству Насти Муравьевой
25 авг
Поймавший ангарского и тулунского маньяков сыщик нацелился на убийцу Насти Муравьевой
24 авг
Тюменский душегуб: криминалист рассказал о характере убийцы Насти Муравьевой
24 авг
Глава Следственного комитета потребовал информацию о пропавших в Тюмени детях
23 авг
Последние секунды жизни дяди убитой в Тюмени девочки попали на видео
23 авг
Бабушка убитой в Тюмени Насти Муравьевой сказала, что девочку могли пытать током
22 авг
Семья убитой в Тюмени Насти Муравьевой открыла сбор на похороны девочки и ее дяди
+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.74
-0.21 86.58
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
Психолог рассказала, счастлива ли Пугачева в браке с Галкиным
16:27
В Кремле заявили о существенных разногласиях с Турцией по «крымской теме»
16:26
В Минпросвещения заявили об очном формате проведения Дня знаний
16:22
Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени отказался от полиграфа
16:17
Путин заявил о приоритетности создания комфортных условий для жизни россиян
16:16
Какие алименты получают дети российских знаменитостей?

Сейчас читают

Паралимпиада-2021: медальный зачет Игр-2020 в Токио по итогам 25 августа
В Киеве облили зеленкой бывшего президента Украины Порошенко
21 квартира: как проходили обыски по делу об убийстве девочки в Тюмени
Абсурдное шоу: названы главные провалы на первом дне «Крымской платформы»
Жорин о перспективах иска «малыша» с обложки Niravana: «Находится на волне моды»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака