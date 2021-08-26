Блогерша Блиновская отпраздновала юбилей под выступления Киркорова, Лободы и Собчак

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Карина Исхакова
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Автора тренингов по психологии точно не назвать суеверной. Она с шиком отметила 40-летие, пригласив на вечеринку весь звездный бомонд.

Фото, видео: Instagram @elena_blinovskaya, @nyusha_nyusha, @serdar_kambarov

Блогер-миллионник Елена Блиновская собрала весь звездный бомонд России на вечеринке в честь своего юбилея. Автора тренингов по психологии точно нельзя назвать суеверной, раз она не побоялась с шиком отметить 40-летие. Поздравить известного коуча приехали поп-король Филипп Киркоров, певица Светлана Лобода, группа «Звери», телеведущая Ксения Бородина, рэпер Jah Khalib и многие другие звезды.

Ведущими праздника были Ксения Собчак и Иван Ургант. Популярная блондинка выбрала для мероприятия элегантный белый брючный костюм. Сама же виновница торжества сменила не один наряд. Блиновская порадовала гостей черным платьем в пол, декорированным кружевными прозрачными вставками, через которые можно увидеть стройные ноги. Этот наряд она сменила на маленькое черное платье, дополненным элегантным бантом.

Фурор произвело платье жар-птицы. Наряду, декорированному крупными золотыми перьями, позавидовал бы и Киркоров. Сам король поп-музыки появился на вечеринке в костюме, обсыпанном стразами. Жаркие танцы именинницы и исполнителя хита «Зайка моя» можно увидеть в разделе Instagram-сторис на странице Блиновской. В пляс пустилась и беременная Нюша. Продемонстрировать свою пластичность, сексуально изгибаясь, певице не помешала даже беременность и живот внушительных размеров.

Завершилась вечеринка запуском фейерверка. Стоит отметить, что салют был ничуть не хуже, чем на праздновании дня какого-нибудь из провинциальных городов.

Елена Блиновская — один из самых успешных и богатых блогеров России, пишет Starhit. В прошлом году она заработала более 100 миллионов рублей. Неудивительно, что именинница отметила свой юбилей с таким размахом и собрала на вечеринке в честь дня рождения главных звезд шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина оскорбила Собчак из-за интервью о разводе с Омаровым на празднования дня рождения Блиновской.

Блогерша Блиновская отпраздновала юбилей под выступления Киркорова, Лободы и Собчак

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Instagram @serdar_kambarov

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Instagram @elena_blinovskaya

3/5

Instagram @elena_blinovskaya

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Instagram @elena_blinovskaya

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Instagram @elena_blinovskaya

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