Бородина публично припомнила Собчак позорную историю: «Прямо в подъезде!»

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Егор Измалкин
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Бывшие коллеги по «Дому-2» вышли вместе на сцену в день рождения психолога и коуча Алены Блиновской.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak; Instagram @elena_blinovskaya

Телеведущая Ксения Бородина публично опозорила бывшую коллегу по проекту «Дом-2» Ксению Собчак. Это случилось на дне рождения известного психолога и коуча Алены Блиновской, который она пушно и спафасом отметила в Горно-Алтайске.

Бородина вышла на сцену и рассказала, как однажды много лет назад они с напарницей ехали рано утром в лимузине после проведения свадьбы, будучи сильно пьяными. Мероприятие проходило в подмосковном Нахабино, дорога была дальней, и в какой-то момент Собчак сильно захотела в туалет. Она потребовала водителя остановить машину в жилом квартале. Обе девушки в роскошных платьях и на каблуках вышли из авто и, не обнаружив поблизости туалета, побежали справлять ближайшую пятиэтажку.

«Поднялись в хрущевку на третий этаж… Прямо в подъезде… Я говорю: „Ксюх, я пока между четвертым и вторым пока бегаю, а ты — давай!“» — вспомнила смеясь Бородина.

Собчак же нисколько не смутилась рассказом бывшей коллеги и только громко рассмеялась.

Как писал 5-tv.ru, ранее Ксения Бородина оскорбила Ксению Собчак после приглашения записать интервью о разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым.

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