Сантехник обнаружил в трубе многоэтажки в Тюмени недоношенного ребенка

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Светлана Шевченко
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Мужчина приехал на вызов местных жителей, сообщивших о засоре.

Сантехник обнаружил в трубе многоэтажки в Тюмени недоношенного ребенка

Фото: Depositphotos / Yuliasis

Тело недоношенного ребенка обнаружил приехавший на вызов сантехник. ЧП произошло в жилом доме в Преображенском микрорайоне Тюмени.

Как сообщает 72.RU, местные жители вызвали специалиста из-за засора, образовавшегося в трубе. Прибывший на место сантехник вытащил тело недоношенного ребенка, которому может быть около четырех месяцев. Медики констатировали смерть ребенка.

К выяснению обстоятельств произошедшего подключились в региональном управлении СК. Проводится процессуальная проверка и ведется розыск матери.

Последние дни Тюмень потрясают серии громких смертей. Накануне был задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в микрорайоне Лесобаза. Школьницу искали около полутора месяцев. Ее тело в коробке было найдено 19 августа. Это убийство вскрыло несколько уголовных дел о пропаже детей за последние 20 лет. Следователи не исключают серию. Задержанный Виталий Бережной признался лишь в убийстве Насти. Другие, по его словам, не имеют к нему никакого отношения.

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