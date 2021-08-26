Сантехник обнаружил в трубе многоэтажки в Тюмени недоношенного ребенка

Тело недоношенного ребенка обнаружил приехавший на вызов сантехник. ЧП произошло в жилом доме в Преображенском микрорайоне Тюмени.

Как сообщает 72.RU, местные жители вызвали специалиста из-за засора, образовавшегося в трубе. Прибывший на место сантехник вытащил тело недоношенного ребенка, которому может быть около четырех месяцев. Медики констатировали смерть ребенка.

К выяснению обстоятельств произошедшего подключились в региональном управлении СК. Проводится процессуальная проверка и ведется розыск матери.

Последние дни Тюмень потрясают серии громких смертей. Накануне был задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в микрорайоне Лесобаза. Школьницу искали около полутора месяцев. Ее тело в коробке было найдено 19 августа. Это убийство вскрыло несколько уголовных дел о пропаже детей за последние 20 лет. Следователи не исключают серию. Задержанный Виталий Бережной признался лишь в убийстве Насти. Другие, по его словам, не имеют к нему никакого отношения.