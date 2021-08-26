Вероятный убийца Насти Муравьевой в Тюмени владел частным детсадом в ХМАО

Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы Насти Муравьевой Виталий Бережной, вероятно, ранее владел частным детским садом в городе Нягань, где мужчина жил до 2016 года. Об этом стало известно URA.RU от одной из местных жительниц.

«Этот человек держал в Нягани частный детский садик, вероятно, вместе с женой. Он снимал у моего знакомого гараж, в котором хранил столики, стульчики и прочее», — поделилась женщина, пожелавшая остаться анонимной.

По ее словам в 2016 году помещение Бережной арендовал около семи месяцев, однако рассчитался только за три, «потом слился и перестал отвечать на звонки».

Знакомый подозреваемого Александр Зигарь, с котором он вместе учился в Сургуте, в интервью 5-tv.ru дает Бережному только положительные характеристики.

«Как человек он положительный. И вузе, и как хоккеист он на хорошем счету был. В студсовете был, активный участник всех мероприятий, весельчак, душа компании», — поделился мужчина.

5-tv.ru

По его словам, Бережной никогда не участвовал ни в конфликтах, ни в драках, никогда не проявлял агрессию. В семье проблем серьезных у него не было.

«Он переехал из Сургута, и мы перестали общаться. К девушке он уехал, и там, по-моему, и женился», — рассказал Зигарь.

Как пишет сайт KP.RU, сам же Бережной признался следователям, что убил Настю Муравьеву в состоянии алкогольного опьянения. Он якобы привел девочку в съемную квартиру, куда в июле съехал от жены. Когда протрезвел, нашел в ванной тело школьницы и решил замести следы. По данным источника издания, Виталий имел пристрастие к спиртному, что стало возможной причиной его разрыва с супругой.

Подозреваемый в убийстве. Вконтакте

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Расчлененное тело девочки нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное.

Ранее 5-tv.ru писал, что предполагаемый убийца Насти Муравьевой участвовал в ее поисках.