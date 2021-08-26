У дома и квартиры предполагаемого убийцы тюменской школьницы обнаружили странности
Соседи рассказали 5-tv.ru, чем примечателен подозреваемый в расправе над восьмилетней тюменской школьницей.
Фото, видео: ТАСС / Денис Моргунов, 5-tv.ru
Предполагаемый убийца тюменской школьницы Насти Муравьевой, вероятно, не хотел, чтобы ее тело наши. Рядом с его домом объявление о пропаже девочки оказалось сорвано. Вместе с тем было замечено, что дверь в квартиру, где он проживал, была взломана. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с обнаруженными странностями.
Соседи мужчины по лестничной клетке рассказали 5-tv.ru о подозреваемом в жестоком убийстве. Они характеризуют его как хорошего и отзывчивого человека. Один из жильцов отметил, что периодически разговаривал с мужчиной и тот производил очень приятное впечатление.
Вероятно, задержанный проживал с девушкой, у которой есть 17-летний сын.
«Я с ним общался нормально. Года три-четыре он тут жил. Как человек — хороший. Хорошие отношения были. Мы могли с ним постоять, покурить. У него ребенок в Сургуте. Здесь он с девушкой жил, как я понимаю, в гражданском браке. На него нельзя подумать», — поделился он.
Другая соседка отметила, что практически не общалась с мужчиной, только здоровалась с ним. Про их семью ничего плохого сказать не может. Она отметила, что видела мужчину совсем недавно.
«Появлялся после пропажи, вел себя обычно», — сказала женщина.
Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли через полтора месяца — 19 августа. Труп школьницы лежал у озера Оброчное. Позже предполагаемый убийца был задержан. Мужчина дал признательные показания. Его ДНК совпало со следами, обнаруженными на теле ребенка.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой.
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