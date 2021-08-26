Предполагаемый убийца девочки в Тюмени участвовал в ее поисках: «В основном тусил в штабе»

Жуткая история о зверском убийстве восьмилетней девочки в Тюмени обрастает все новыми и новыми подробностями. Очевидцы делятся информацией, на которую прежде не обращали внимание.

Например, сейчас один из волонтеров, который участвовал в поисковой операции, организованной для установления местонахождения Насти Муравьевой, рассказал, что ранее уже видел подозреваемого в преступлении. Как пишет издание 72.ru, по словам добровольца, предполагаемый душегуб после совершения преступления вместе со всеми принимал участие в поисково-спасательной операции.

«Конечно, он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе. Одет был в черные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло», — отметил волонтер в интервью местному изданию.

Другие очевидцы также делятся сведениями, что вероятный убийца совершил преступление будучи пьяным. По неподтвержденным данным, уроженец Сургута Виталий Бережной, которого подозревают в злодеянии, незадолго до трагедии снял квартиру в соседнем от дома Насти Муравьевой пансионате. Туда он перебрался якобы после ссоры с женой.

Вероятнее всего, 30 июня, девочка пошла в соседний дом, чтобы поймать бесплатный Wi-Fi и скачать игру на телефон. По одной из версий, в тот день, когда мужчина похитил девочку прямо в подъезде, он был пьян. В настоящий момент информации, когда конкретно ребенка лишили жизни — нет.

В то же время очевидцы сообщают, что якобы от тела мужчина решил избавиться, когда в квартире стало невыносимо дышать из-за неприятного запаха разлагающегося трупа. Предварительно расчленив тело ребенка, он подкинул его в камыши озера Оброчное, тщательно упаковав.

Согласно имеющейся информации утром в четверг, 26 августа, сотрудники правоохранительных органов привезли 40-летнего Виталия Бережного к дому № 40 по улице Судостроителей. Запись, на которой предполагаемый душегуб запечатлен в окружении силовиков, опубликовал паблик «ЧС Тюмень». После этого следователи отвезли подозреваемого к озеру, где был найден труп для проведения следственного эксперимента.

5-tv.ru

По данным источника 5-tv.ru, подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени 4-летний Виталий Бережной раньше работал в милиции. В последнее время он трудился на мебельном производстве.

Известно, что Следственный комитет уже сегодня может избрать меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве девочки в Тюмени. Накануне Виталий Бережной, задержанный по подозрению в совершении преступления, признался в содеянном. Его ДНК совпало со следами, обнаруженными на теле ребенка.