Предполагаемый убийца девочки в Тюмени участвовал в ее поисках: «В основном тусил в штабе»
Давший признательные показания 40-летний уроженец Сургута, по словам волонтера, принимал участие в поисковой операции, которая была организована после исчезновения Насти Муравьевой.
Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; ВКонтакте @black_tmn
Жуткая история о зверском убийстве восьмилетней девочки в Тюмени обрастает все новыми и новыми подробностями. Очевидцы делятся информацией, на которую прежде не обращали внимание.
Например, сейчас один из волонтеров, который участвовал в поисковой операции, организованной для установления местонахождения Насти Муравьевой, рассказал, что ранее уже видел подозреваемого в преступлении. Как пишет издание 72.ru, по словам добровольца, предполагаемый душегуб после совершения преступления вместе со всеми принимал участие в поисково-спасательной операции.
«Конечно, он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе. Одет был в черные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло», — отметил волонтер в интервью местному изданию.
Другие очевидцы также делятся сведениями, что вероятный убийца совершил преступление будучи пьяным. По неподтвержденным данным, уроженец Сургута Виталий Бережной, которого подозревают в злодеянии, незадолго до трагедии снял квартиру в соседнем от дома Насти Муравьевой пансионате. Туда он перебрался якобы после ссоры с женой.
Вероятнее всего, 30 июня, девочка пошла в соседний дом, чтобы поймать бесплатный Wi-Fi и скачать игру на телефон. По одной из версий, в тот день, когда мужчина похитил девочку прямо в подъезде, он был пьян. В настоящий момент информации, когда конкретно ребенка лишили жизни — нет.
В то же время очевидцы сообщают, что якобы от тела мужчина решил избавиться, когда в квартире стало невыносимо дышать из-за неприятного запаха разлагающегося трупа. Предварительно расчленив тело ребенка, он подкинул его в камыши озера Оброчное, тщательно упаковав.
Согласно имеющейся информации утром в четверг, 26 августа, сотрудники правоохранительных органов привезли 40-летнего Виталия Бережного к дому № 40 по улице Судостроителей. Запись, на которой предполагаемый душегуб запечатлен в окружении силовиков, опубликовал паблик «ЧС Тюмень». После этого следователи отвезли подозреваемого к озеру, где был найден труп для проведения следственного эксперимента.
По данным источника 5-tv.ru, подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени 4-летний Виталий Бережной раньше работал в милиции. В последнее время он трудился на мебельном производстве.
Известно, что Следственный комитет уже сегодня может избрать меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве девочки в Тюмени. Накануне Виталий Бережной, задержанный по подозрению в совершении преступления, признался в содеянном. Его ДНК совпало со следами, обнаруженными на теле ребенка.
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