Лишившаяся руки Маргарита Грачева впервые показала лицо своего третьего малыша

Телеведущая Маргарита Грачева, которая накануне стала мамой в третий раз, показала трогательное фото. На снимке впервые можно разглядеть лицо ее новорожденного сына. На опубликованном в Instagram кадре малыш запечатлен крепко спящим, в этот момент его сон охраняет папа — нынешний супруг Маргариты Максим.

Молодая мама поблагодарила всех, кто поздравил ее семью с радостным событием.

«Спасибо каждому за поздравления. Их огромное количество, всем лично ответить не могу. Но я все вижу», — заверила поклонников Маргарита.

Instagram @margoritka1211

Ранее 5-tv.ru писал о том, как телеведущая сообщила о рождении сына. В ночь на 26 августа на своей странице в Instagram Маргарита опубликовала пост.

«Я стала мамой-трансформером. Наш маленький мальчик родился 25 августа. 3700 граммов, 53 сантиметра», — сообщила телеведущая.

О Маргарите Грачевой вся страна узнала после шокирующего факта домашнего насилия. Теперь уже бывший муж девушки в припадке ревности отвез жену в лес и отрубил ей кисти рук. Одну конечность звезды удалось спасти, а вторую заменил биомеханический протез.

После того как случившемуся была придана общественная огласка, Маргариту поддерживали многие люди и желали ей скорейшего выздоровления. На тот момент у нее уже было двое детей.

К счастью, Маргарита оказалась девушкой с мягкой внешностью, но твердым характером. Она сумела не только вынести случившееся, но и смело шагнуть в новую жизнь, не разучившись радоваться каждому дню.

Сейчас Маргарита строит успешную карьеру на телевидении в качестве телеведущей ток-шоу на одном из телеканалов. Известно, что девушка продолжала работать даже в первые месяцы беременности.