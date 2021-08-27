Сыгравшего царевича в «Шерлоке в России» актера избили в центре Москвы

Молодой актер российских кино и сериалов Дмитрий Ломакин стал жертвой утренней драки в центре Москвы. По информации 5-tv.ru, 23-летний молодой человек столкнулся с двумя молодыми людьми около пяти утра недалеко от метро «Смоленская».

Ломакин обратился с заявлением в полицию. По факту драки проводится проверка.

Тяжесть повреждений устанавливается.

Дмитрий Ломакин начал сниматься еще в детстве. Впервые он появился в эпизоде в 2008 году в картине «Одно сегодня». С возрастом его карьера пошла в гору. В его копилке — «Отчаянные», «257 причин, чтобы жить-2», роль царевича Георгия в «Шерлоке в России», «Патриот-2». В производстве две картины: короткометражка «В иные миры» и картина «Спроси Марту».