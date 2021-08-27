Басков назвал молодого мужа Федункив «хорошим жеребцом»

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 1 024

Золотой голос России пришел на свадьбу звезды Comedy Woman и пожелал молодоженам абсолютного счастья и деток.

Фото, видео: Instagram @stefan_maggi; 5-tv.ru

Российский певец Николай Басков назвал молодого мужа звезды Comedy Woman Марины Федункив — молодого итальянца Стефано Маджи — «хорошим жеребцом». Заявление он сделал на свадьбе, отвечая на вопрос о 12-летней разнице в возрасте молодоженов.

«Наоборот, хорошо. Женщине в соку нужен все-таки хороший жеребец», — сказал Басков, добавив, что неравным брачным союзом уже давно никого не удивить.

Также золотой голос России пожелал молодоженам абсолютного счастья и деток.

«Любви все возрасты покорны. В ней (Марине Федункив — Прим. ред.) накопилось уже столько любви, которую она жаждет в кого-то вложить. Она невероятно позитивная, очень заботливая, домашняя, поэтому я желаю им абсолютного счастья и исполнения всего задуманного, может даже детей — а почему нет?» — сказал исполнитель в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Марина Федункив и ее возлюбленный Стефано Маджи втайне зарегистрировали брак еще в июле этого года. Однако пышную свадьбу они решили сыграть только 27 августа, пригласив на торжество друзей, родственников и знаменитых артистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федункив на свадьбе ответила на вопрос о будущих детях.

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