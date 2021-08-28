Вышедшая замуж Горбачева опубликовала фото с супругом и младенцем

Популярная российская актриса Ирина Горбачева, которая накануне вышла замуж за экс-солиста украинской группы Quest Pistols Антона Савлепова, показала фото с мужем и новорожденным младенцем. Трогательным снимком звезда отечественного кинематографа поделилась на странице в Instagram.

На кадре видно, как артистка нежно прижимает к себе малыша в бежевом свитере и серых ползунках. Рядом в черно-огненном одеянии позирует музыкант, который едва прикасается к руке новоиспеченной супруги.

«Чуть не забыла! С Lнем кино!» — лаконично подписала публикацию звезда.

Instagram @irina_gorbacheva

Поклонников актрисы умилила трогательная публикация. Многие из фанатов также предположили, что Ирина Горбачева и Антон Савлепов в короткий срок успели стать родителями. Артистка, в свою очередь, опровергать догадки фолловеров сети не стала.

«Вот так новость! Поздравляю вас!»

«Очень похож на их малыша, если это так, то поздравляю»;

«Как у вас все быстро!» — писали они.

Отметим, что о тайной свадьбе Горбачевой и Савлепова стало известно лишь недавно. Радостной новостью Ирина поделилась в одном из интервью, «случайно» показав поклонникам обручальное кольцо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о преображении Ирины Горбачевой после начала новых отношений.