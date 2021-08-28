Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 августа по 5 сентября

Общий фон предстоящей недели довольно благоприятный. Основные его особенности: находчивость и энергичность, неожиданные, свежие, позитивные идеи, приводящие к результату. Готовность активно действовать, чтобы добиться поставленных целей.

Из негативных сторон — возможны непоследовательные действия, а также проблемы с алкоголем.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоящая неделя принесет проблемы в любовной и эмоциональной сфере. Возможны перепады настроения, неспособность найти компромисс и гармонию со своей половинкой, неудовлетворенность и даже капризность. Сейчас не самое лучшее время, чтобы разбираться в ваших отношениях.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя благоприятная. Она помогает как принимать точные и взвешенные решения, так и активно действовать для их воплощения. Неделя хороша для всех ваших проектов, требующих настойчивости и энергичности. Приложите все возможные с вашей стороны усилия, и результаты превзойдут ваши ожидания.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоящая неделя благоприятствует в любовной сфере. Хорошо будет посвятить время улучшению отношений либо знакомствам и флирту. Легкое непринужденное общение принесет вам много радости и удовольствия. Для деловой сферы и отстаивания своих принципиальных интересов неделя неблагоприятна. На этой почве возможны конфликты и противостояние с окружающими.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на предстоящей неделе лучше всего сосредоточиться на деловой сфере и принятии важных решений. Вы будете особенно ясно видеть перспективы и точно оценивать свои возможности. Для любовной сферы неделя неудачная. Возможные обиды, конфликты, эмоциональные перепады.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит очень гармоничная неделя в сфере личных отношений. Уделите время общению со своей второй половинкой, или новым знакомствам и приятному времяпрепровождению. Позитивное влияние Венеры идет на спад и этот положительный период скоро закончится. Не упустите свой шанс!

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев продолжается период, связанный с энергичностью, находчивостью и настойчивостью. Вас будут посещать новые идеи, и вам будет удаваться сразу реализовывать их на деле. Вы чувствуете бодрость и потребность активно действовать. Также благоприятно охватить взглядом свои перспективы, осознать свое положение и поставить важные для вас цели. Воспользуйтесь этим.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов продолжается период, связанный с гармонией и красотой. Уделите время себе, своим желаниям и удовольствиям, приятному времяпрепровождению. Также больше общайтесь с окружающими, особенно с теми людьми, которые вам наиболее симпатичны. Вы получите заряд позитива и эмоционально наполнитесь.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя положительная. Вы ощутите особую собранность и самоконтроль. Это поможет вам направить вашу могучую энергию в правильное русло и достичь выдающихся результатов. Смело можете браться за важные для вас дела и проекты.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам лучше всего посвятить время приятному общению, флирту, знакомствам. А также соприкоснуться с красотой, искусством, творчеством. Для деловой сферы и постановки важных целей неделя неудачная. Возможны конфликты и неприятные препятствия.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит скорее позитивная неделя. У вас много энергии и настойчивости, хорошее видение общей картины и перспектив. Ставьте цели и начинайте активно двигаться к ним. Неделя неблагоприятна для любовной сферы — возможны перепады настроения, эмоциональные качели, обиды.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям неделя благоприятствует в личной жизни. Чувство любви, гармонии и красоты будет наполнять вас. Вам будет легко договариваться с окружающими, находить общий язык, достигать компромисса. На предстоящей неделе вам также стоит развивать чувство красоты. Займитесь творчеством, искусством или как-то по-другому попытайтесь выразить свою благодарность окружающему миру.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб продолжается напряженный период. Может быть сложно обрести покой в душе, разобраться в себе, понять, чего же ты хочешь на самом деле. Если при этом начать сбрасывать на окружающих это недовольство — то сразу возникают конфликты и повышается общий уровень раздражения. Лучше пока не планировать важных дел и встреч.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, какие испытания и радости падут на долю каждого из представителей зодиакального круга.