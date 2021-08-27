Рунический гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для всех знаков зодиака

Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал о том, что ждет представителей каждого знака зодиака на неделе с 30 августа по 5 сентября. Эксперт неоднократно предсказывал важные события в жизни звезд, а также мировые катастрофы. Редкий дар — видеть будущее при помощи рун, помогает ему предупреждать людей о возможных рисках, указывать им на неожиданные перемены в жизни.

Овен

Соуло, хагалаз и перевернутый тейваз не рекомендуют каких-то активных действий, поэтому не стоит планировать никаких серьезных дел для получения важных для вашей жизни результатов. Также следует сдерживать свои эмоции, не поддаваться на различного рода сиюминутные желания. В этот период вам следует сохранять существующее и преумножать его, а уже после на этом строить фундамент для будущего.

Телец

Перевернутая беркана, дагаз и йера говорят о том, что в вашей трудовой сфере грядут серьезные перемены. Вы можете достигнуть лучшего результата. Ваш потенциал выше, и вы сможете начать раскрывать его полностью.

Близнецы

Манназ, наутиз и иса говорят, что люди в вашем окружении не в полной мере могут реализовать все свои возможности. И вы, вероятно, переоцениваете их роль в своей жизни. Поэтому, вам все же следует рассчитывать на собственные силы.

Рак

Наутиз, ингуз и тейваз советуют быть решительнее. В то же время, вы можете испытать некий недостаток ресурсов и невозможность реализации в полном объеме всех своих возможностей. Однако это вопрос решаемый.

Лев

Ингуз, лагуз и перевернутый манназ говорят о том, что эмоции сильно влияют на формирование вашего мнения, то есть делают его необъективным. Вследствие этого вас могут окружать не достойные вас люди. Поэтому вам следует прислушаться к своей интуиции и сделать правильные выводы.

Дева

Перевернутая райдо, лагуз и вуньо говорят о том, что достижение комфорта, будет связано совсем не с новыми делами, средствами и возможностями. Вероятно, вы уже находитесь в тех условиях, в которых можете себя эффективно реализовать. Знайте, вам под силу обходить препятствия.

Весы

Иса, беркана и перевернутая вуньо указывают на то, что вас многое не устраивает в жизни. Эта неделя должна пройти своим чередом и вам следует не снижать тот уровень приложения усилий, который был ранее. И таким образом, постепенно двигаться вперед.

Скорпион

Соуло, иса и йера дают вам отличные возможности для преодоления застоя в любой сфере вашей жизни в этот промежуток времени. Ваши старания будут максимально эффективны. Вы преодолеете торможение.

Стрелец

Перевернутый уруз, эйваз и наутиз говорят, что недостаточное приложение усилий может привести к нехорошим событиям. Вполне ожидаемы перемены, которые вы бы не хотели видеть. Следует использовать свои возможности, не откладывать на завтра те усилия, которые вы можете приложить сегодня.

Козерог

Перевернутый тейваз, перевернутый альгиз и наутиз говорят, что на этой неделе не стоит рисковать. Лучше накопить сил, энергии и правильно распределить свои усилия. Нужно строить планы, которые покажут свою эффективность.

Водолей

Манназ, наутиз и перевернутый альгиз советуют поработать со своим внутренним «я», внутренним миром. Чувство неуверенности и недостатка возможностей в первую очередь кроется в вашем мировоззрении, а не в окружающем мире. Займитесь собой и тогда вы сможете максимально реализовать свой потенциал.

Рыбы

Ингуз, наутиз и перевернутый ансуз говорят, что этот период времени может быть наполнен эмоциями различного рода, в том числе и негативными. Однако не стоит поддаваться им. Лучше проведите объективный анализ происходящего и жизнь изменится.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака.