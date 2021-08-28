Организатор тверского фестиваля «подставил» лидера Rammstein

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 029

У сотрудников правоохранительных органов возникли вопросы к организатору фестиваля, на который был приглашен Тилль Линдеманн.

Фото, видео: globallookpress.com / Jens Kalaene; Instagram @larin_afanasy

Правоохранительные органы проверяют организатора фестиваля в Твери, на который пригласили фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Мероприятие «Макларин за Родину», которое рассчитано на тысячи зрителей, намеревался провести местный предприниматель Максим Ларин.

Согласно имеющимся данным, правоохранители уведомили Максима Ларина о незаконности проведения фестиваля в том формате, который он задумал, и ответственности за нарушения антиковидных мер, которые создают условия для массового инфицирования людей COVID-19.

Но, судя по всему, бизнесмен Ларин решил «прикрыться» именем культового зарубежного музыканта и пригласил на концерт лидера группы Rammstein. Вероятно таким образом предприниматель, связанный с партией «Родина», намеревался «хайпануть», в том числе и для своих политических целей. Более того, согласно имеющимся данным, на предпринимателя составили протокол за просроченное разрешение на оружие.

В субботу, 28 августа, появилась информация, что тверские силовики нагрянули к фронтмену коллектива Rammstein. Визит был связан с фестивалем «Макларин за Родину», который должен состояться 29 августа. Немецкого артиста, который вероятно не был в курсе ситуации, предупредили о необходимости соблюдать антиковидные ограничения на массовом мероприятии.

В то же время в отношении его продюсера Анара Рейбанда был составлен административный протокол о нарушении въезда в страну. Целью поездки в документах значился «туризм», но на самом деле он принимал участие в организации концерта.

К слову, сначала заявлялось, что на мероприятии можно будет послушать группу «Би-2». Но практически в последний момент музыканты отказались от выступления из-за предостережения о недопустимости проведения концерта, которое было получено группой от местных властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрмитаж обвинил Тилля Линдеманна в незаконном использовании изображений экспонатов. Если фронтмену группы Rammstein удастся продать все эксклюзивные фото и видео, выручка составит около 1,5 миллиона долларов.

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