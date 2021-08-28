На старт, внимание, в школу! За считанные дни настраиваем ребенка на учебу

Запущен обратный отсчет: до начала нового учебного года остались считанные дни. Как эффективно адаптировать ребенка с летнего режима на учебный, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала детский психолог Полина Заргарова.

Вне зависимости от того, в какой класс пойдет ваш ребенок — в первый, пятый или десятый — важно правильно настроить его на учебу, зарядить на будущий успех. Психолог предлагает вспомнить себя после отпуска, насколько трудно из расслабленного состояния адаптироваться к рабочему ритму. Влиться в учебный процесс без стресса помогут всего три совета.

Режим дня

За лето ребенок привык поздно ложиться и соответственно позже вставать, отвык от привычного, трудового режима, в котором жил предыдущий учебный год. Наша задача — адаптировать его организм к тому распорядку, который максимально приближен к реальному в школе.

«Наш мозг настраивается на работу в определенные часы, в определенных ритмах», — объяснила психолог.

Если ребенка разбудить прямо первого сентября не в десять часов утра, как он вставал летом, а в семь утра, то его мозг просто не успеет проснуться и не будет способен усваивать нужные объемы информации.

Поэтому постепенно, с каждым днем, укладывайте своего школьника раньше и будите тоже ближе к времени сбора в учебное заведение.

Обновление знаний

За лето многие знания уходят в «пассив», происходит откат выученного за предыдущий учебный год: подзабыта таблица умножения, правила грамматики и орфографии. Детский психолог считает, что нет нужды во время каникул сидеть за учебниками. Освежить пройденное можно и в игровой форме: например, во время похода в магазин за канцтоварами предложить ребенку самому посчитать, сколько потребуется денег на покупку семи тетрадей по десять рублей. Лайфхак: пусть он потренируется в чтении не скучной книжки из длинного рекомендованного на лето списка, а выразительно и эмоционально прочитает объявление в журнале или газете, пробежится по лентам в соцсетях, озвучивая самое интересное вслух.

«Тем самым школьник немного освежит свои знания, и это поможет избежать того стресса, который он потенциально испытает первого сентября в школе, поняв, что он уже ничего не помнит», — отметила эксперт.

Мотивация

Мотивация — ключевое понятие в любом деле.

Возможно, накануне учебного года вы все чаще слышите от детей слова, больше напоминающие песню: «Я так хочу, чтобы лето не кончалось…». Более запущенная стадия — «не хочу в школу», «в школе тяжело».

Смягчить безусловно стрессовый переход к учебе могут милые приятности. Психолог советует повнимательнее присмотреться к ребенку, его слабостям и увлечениям, взяв их себе на вооружение.

Допустим, это красивые тетрадки, карандаши, пеналы, обложки; у других — склонность к модной одежде. Позвольте ребенку самому выбрать покупки, приобретите то, от чего у него «загораются» глаза, потакайте в меру его стремлению модничать: купите более стильную школьную форму.

«Однако есть одна маленькая хитрость: не позволяйте пользоваться всеми новинками до первого сентября. Так вы создадите у ребенка радостное ожидание школьной жизни», — подытожила детский психолог Полина Заргарова.

Как ранее писал 5-tv.ru, педагоги и психологи назвали плюсы и минусы школ полного дня.