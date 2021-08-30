Бацзы-совет дня на понедельник, 30 августа

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Игорь Рязов
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Сегодня могут исполниться все ваши мечты, важно выполнить лишь одно условие.

Бацзы-совет дня на понедельник, 30 августа

Фото: Depositphotos / Ksyshakiss

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 30 августа?

Этот понедельник – хитрый день. Все, что в нем начнется, потом приумножится.  И вроде это хорошая новость – но оказывается, умножаться будет не только хорошее, но и плохое.

Чтобы понять, чем следует заняться в понедельник, представьте, что результаты всех ваших планируемых дел умножаются в количестве. К примеру, хотите взять кредит – и в итоге набираете их тысячу. Или идете к врачу и будете ходить к нему годами. Хотите, чтобы мечты сбылись – тщательно их формулируйте.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на завершающуюся неделю.

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