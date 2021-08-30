Волочкова показала подписчикам елочку, под которой справляла нужду

Балерина Анастасия Волочкова показала ту самую елочку, под которой ее запечатлели, когда она справляла малую нужду. Эпатажная танцовщица выложила видео в разделе сторис в Instagram. За кадром знаменитость рассуждает о том, с какого еще ракурса ее «акт» мог выглядеть более привлекательно для потенциальных зрителей.

«Люди, я показываю вам свой участок. Вот цветочки, они правда чуть-чуть подзавяли, но мне сегодня новые подарят. Вот елочка, которая успела прославиться. Смотрите, вот забор с другой стороны. Чтобы снять что-то из окна нужен дрон, чтобы он летал вокруг моего дома. Нужно сидеть там в кустах, чтобы следить за тем, как живет Анастасия Волочкова. А живу я прекрасно», — комментирует балерина.

Instagram @volochkova_art

Судя по всему, танцовщица считает, что ее специально подкараулил, чтобы запечатлеть вовремя интимного процесса. Участок Волочковой и правда густо засажен высокими хвойными деревьями, поэтому сфотографировать танцовщицу вряд ли бы получилось из окна соседнего дома.

Автор фотографий, взбудораживших сеть, — еще не найден. Тем временем, сама балерина грозит привлечь к уголовной ответственности тех, кто тайком ее снял не в самый подходящий момент. Волочкова обратилась к адвокату Андрею Алешкину, с которым вместе она составила заявление в полицию.

Прима-балерина требует возбудить уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Кроме того, они подготовили гражданский иск к своим обидчикам на 20 миллионов рублей. По словам защитника знаменитости, автор мог продать снимки за весьма неплохую сумму, чтобы разбогатеть на громком имени известной блондинки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова запустила флешмоб с хэштегом «писаю под елочку». Актер Станислав Садальский прокомментировал акцию балерины.