Что изменится в школах с 1 сентября?

В 2021-м учебный год начнется в традиционном очном формате. Отправлять детей на домашнее обучение пока не планируют. Однако коронавирусные ограничения остаются в силе до конца года. Каждый класс продолжит заниматься в одном кабинете: то есть, не ученики будут приходить к учителям в кабинет, а учителя к ним. Перемены будут проводить по специальному графику, чтобы школьники не пересекались, кабинеты проветривать, а линейки и другие мероприятия рекомендуют проводить на воздухе. Как еще изменится учебный процесс с 1 сентября, рассказывает 5-tv.ru.

Изменения в ЕГЭ

Учеников 11 классов, которые в 2022-м будут сдавать экзамен, ждут нововведения. Больше всего это коснется экзаменов по профильной математике, физике и литературе. ЕГЭ по профильной математике стал сложнее, а задания по физике — интереснее и нестандартнее. В экзамен по литературе добавили зарубежные произведения. Также начнут проверять грамматическую часть, хотя раньше заостряли внимание только на речевых оборотах.

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Из контрольно измерительных материалов (КИМов) по обществознанию и истории исчезнут сочинения. Проверка ЕГЭ по английскому языку станет строже, так как экзамен хотят приблизить к стандартам международных тестов IELTS и TOEFL.

Контрольные работы

С нового учебного года произойдут изменения в организации контрольных, проверочных и диагностических работ. Теперь их можно проводить не чаще, чем раз в 2,5 недели. Причем учебный процесс должен быть построен так, чтобы дети не писали больше одной контрольной работы в день. Также учителя должны проводить проверочные работы не на первом и не на втором уроке. Под запрет попали предварительные контрольные.

Расписание ВПР

Уже известны даты проведения Всероссийской проверочной работы (ВПР) в 2022-м. С 1 — 25 марта десятые классы напишут проверочные работы по географии, а одиннадцатые — по биологии, истории, физике, географии, химии и иностранным языкам. С 15 — 20 мая с четвертого по восьмой класс будут сдавать русский язык и математику. В эти же даты у учеников четвертого класса проверят знания по окружающему миру, а у пятиклассников биологию и историю.

Детей научат финансовой грамотности

С 2022-го освоение финансовой грамотности будет обязательны с первого по девятый класс. Правда, это будет не отдельный предмет, а специальная программа в рамках окружающего мира, обществознания, математики или географии. Обучать финансовой грамотности могут уже и в этом году, если так решат родители школьников.

Второй иностранный язык можно не изучать

Целесообразность введения второго иностранного языка в школьную программу обсуждают уже давно. Кто-то из родителей доволен тем, что их ребенок изучает несколько языков сразу. Другие наоборот, не видят в этом смысла. Ведь тем, кому действительно нужно выучить французский или немецкий, эффективнее обратиться к репетитору, чем учить язык в стенах родной школы.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

С нового учебного года второй иностранный язык больше не является обязательным в программе. Каждая школа теперь сама будет решать, вводить его в расписание или нет. Разумеется, решение примут после обсуждения с родителями. Это нововведение начнет действовать только с 1 сентября 2022-го, когда в законную силу вступят новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы). До тех пор второй язык — по желанию.

Усиленный контроль воспитания

В школах появятся советники директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Они будут защищать детей от негативной информации из интернета, организовывать патриотические акции, внеурочные культурные и спортивные мероприятия. Первые советники по воспитанию уже появились в школах десяти регионов России, где была запущена данная программа.

Учителя тоже пишут диктант

Теперь грамотность будут проверять не только у школьников, но и их учителей. Первый Всероссийский педагогический диктант пройдет 2 октября 2021-го. Правда, работа будет не индивидуальной, а командной. Каждое учебное заведение собирает команду из педагогического состава и принимает участие либо онлайн, либо офлайн. Писать диктант никого не принуждают — дело добровольное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в России с 1 сентября.