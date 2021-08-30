Актер Диланян предсказал свою смерть последними словами на сцене

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Алиса Старжевская
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Заключительные фразы, произнесенные знаменитостью в театре, стали пророческими.

Фото, видео: Facebook; 5-tv.ru

Режиссер и актер Артур Диланян скончался на сцене театра от острой сердечной недостаточности. Заключительные фразы, произнесенные им на сцене, худрук Московского армянского театра Слава Степанян, считает пророческими.

«На 22-й минуте спектакля последние его слова прозвучали. Он прочитал строки великого поэта. Диланян сказал: „Прощай, мой народ. Прощайте, друзья…“ Даже гитару не успел поставить», — поделился Слава Степанян в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Артуру Диланяну стало плохо прямо во время выступления на театральной сцене. Медикам подоспевшей скорой помощи не удалось его реанимировать.

На странице Армянского театра в соцсети ВКонтакте опубликовано фото, оно «сделано за секунду, до остановки сердца Артура…».

«Запомни этот день, он никогда не повторится! Сказал и исчез», — гласит текст субтитров, предрекший мгновенную кончину артиста.

ВКонтакте @mosarmteatr

Худрук Слава Степанян поделился воспоминаниями об умершем коллеге. Душа компании и любимец зрителей, Артур Диланян имел отличный музыкальный слух и радовал компании исполнением песен на разных языках.

«Артур — талантливейший человек, рожденный для искусства и творчества. В театре он ведущий актер был. Чехова играл, везде главные роли у него были. Он представлял собой самый правильный вариант понятия человека. Юмор всегда был вместе с ним. Он играл практически на всех музыкальных инструментах. Где бы ни оказался Артур, практически тут же он завоевывал сердца окружающих. Он веселый и мог на любую тему тут же рассказать анекдот. Пел на армянском, грузинском, азербайджанском, русском, украинском и других языках», — охарактеризовал артиста Степанян.

Артур Диланян окончил ГИТИС (курс Гончарова), а также ВГИК, где его руководителем был Армен Джигарханян. Актер 18 лет служил в Московском Армянском театре. Телезрителям он известен по участию в сериалах «Дважды два», «Последний из Магикян», «Кухня», «Пятницкий», «Воронины», «Джокер», успел поработать на телевидении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким запомнится умерший 29 августа актер Артур Диланян.

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