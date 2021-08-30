За секунду до остановки сердца: опубликовано предсмертное фото актера Диланяна

Актера из сериалов «Кухня» и «Воронины» Артура Диланяна запечатлели на фото за мгновение до смерти. Артист находился на сцене театра, когда прямо во время представления у него случился сердечный приступ. Медикам подоспевшей скорой помощи не удалось реанимировать звезду.

Снимок, оказавшийся последним для знаменитости, опубликовал Московский Армянский театр.

«Фото сделано за секунду, до остановки сердца Артура…», — говорится в прощальной подписи к посту.

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На кадрах видно, что над артистом Дамокловым мечом нависли слова, спроецированные проектором. Мимолетность бытия и пророчество в одной строчке.

«Запомни этот день, он никогда не повторится! Сказал и исчез», — гласит текст субтитров, ставший роковым.

Артур Диланян окончил ГИТИС (курс Гончарова), а также ВГИК, где его руководителем был Армен Джигарханян. Актер 18 лет служил в Московском Армянском театре. Телезрителям он известен по участию в сериалах «Дважды два», «Последний из Магикян», «Кухня», «Пятницкий», «Воронины», «Джокер».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Актер Диланян предсказал свою смерть.