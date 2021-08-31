🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: во вторник, 31 августа, на убывающей Луне люди становятся крайне чувствительными. Нужно точно понимать, что, кому и где говорить. Особое внимание следует уделить любовной сфере и здоровью. Работа пока не так важна, как бытовые дела.

♈ Овен

Овен, это день принесет вам много сюрпризов. Возможно, состоится незапланированная, но очень важная встреча. Не исключено, что появится человек, который определит всю вашу судьбу. Вы должны быть во всеоружии! Не говорите лишнего, все держите под контролем.

Космический совет: всегда действуйте осторожно, но решительно.

♉ Телец

Телец, 31 августа посвятите день друзьям, родным и близким. Некоторые так давно не видели вас, что очень соскучились! Если в окружении есть кто-то, на кого сильно обижены, — найдите силы заговорить первым. Вторник идеален для налаживания отношений и заключения перемирий. Вам это пойдет на пользу.

Космический совет: простите близким старые обиды.

♊ Близнецы

Близнецы, нет на свете идеальных людей. У каждого — свои недостатки. Их важно научиться прощать или не замечать. В противном случае не получится построить ни рабочие отношения, ни дружеские, ни любовные. Прежде чем сетовать на чужие пороки, посмотрите на себя. Являетесь ли образцом для подражания?

Космический совет: мудрость и терпение — ваши ключи к счастью.

♋ Рак

Рак, 31 августа вам придется серьезно потрудиться. Речь, правда, идет не о выполнении сложных производственных задач. Вам придется заняться самокопанием. Именно сейчас необходимо расставить приоритеты, чтобы двигаться дальше. Без четкой и грамотной позиции успеха не будет. Помните: удача пока еще на вашей стороне.

Космический совет: затевая проект, не думайте о том, что скажут люди.